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الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد

متابعات 365آخر تحديث: 13 مارس، 2021
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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يكون طقس غداً الأحد، دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد والرياح معتدلة.

وتوقع الخبراء أن يسود طقس بارد ليلا على شمال البلاد مائل للبرودة على جنوب سيناء، بارد على شمال وجنوب الصعيد، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وعن حالة البحر المتوسط فيكون ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: خفيف الى معتدل وارتفاع الموج فيه من 1.75 إلى متر والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 24 14

الإسكندرية 20 14

وادى النطرون 24 13

طنطا 24 14

شبين الكوم 24 14

دمنهور 22 14

بلطيم 20 15

مطروح 18 14

السلوم 19 10

سيوة 24 10

بورسعيد 19 14

دمياط 19 14

الزقازيق 23 14

المنصورة 22 13

الإسماعيلية 23 13

السويس 22 12

العريش 20 11

رفح 19 12

رأس سدر 23 13

نخل 23 09

نويبع 26 18

طابا 24 15

كاترين 24 09

الطور 25 15

شرم الشيخ 26 17

الغردقة 29 17

مرسى علم 27 15

الفيوم 27 13

بني سويف 28 12

المنيا 29 13

أسيوط 30 13

سوهاج 31 14

قنا 31 15

الأقصر 32 16

أسوان 32 16

ادفو 32 16

أبو سمبل 31 16

الوادي الجديد 31 14

شلاتين 29 17

أبو رماد 30 17

حلايب 26 16

رأس حردبة 25 16

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متابعات 365آخر تحديث: 13 مارس، 2021
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