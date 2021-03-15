يتسائل الكثيرين عن شروط فسخ عقد الايجار القديم، خاصة ملاك العقارات التي تمّ تأجيرها وفقًا للقانون رقم 4 لسنة 1996، حيث وضح القانون عدد من النقاط الهامة التي من الممكن إذا وقعت كانت عاملًا مساعدًا لفسخ عقد الإيجار القديم.

شروط فسخ عقد الإيجار القديم

وفي السطور التالية نعرض أبرز شروط فسخ عقد الإيجار القديم وفقا لما حدده القانون في مواده، والتي وصلت إلى 5 شروط:

– سداد القيمة الإيجارية، حيث أنَّه يجب على المؤجر إخطار المستأجر بإنذار رسمي ثم الانتظار أسبوعين لسداد الإيجار، فإذا لم يقم بالسداد خلال هذه المدة يجوز له السداد أمام القاضي حتى بعد الاستئناف، ولكن إذا تكرر عدم السداد مرة أخرى، ففي هذه الحالة يجوز فسخ العقد حتى إذا قدم المستأجر عذراً.

– التزام الطرف الأخر بعدم التأجير من الباطن أو التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المؤجر، وفقا لقانون الإيجار القديم واذا حدث يجوز للمؤجر إقامة دعوى قضائية بفسخ العقد وإخلاء الطرف الثالث من العين.

التزام الأطراف ببنود العقد

– يحق للمؤجر فسخ العقد اذا قام المستأجر بتغيير الاستخدام دون موافقة المالك، مثل تحويلها من شقة سكنية إلى مكتب أو عيادة، حيث يمكن للمؤجر أن يقوم برفع دعوى إخلاء.

– الحفاظ على العقار من الأشياء التي شدد عليها قانون الإيجار القديم، فلا يجوز له إلحاق إضرار بها، مثل هدم حوائط أو جدران حامية فى العين أو العقار، واذا حدث وقام المستأجر بالاضرار بالعقار بأي طريقة مما سبق، على المالك إثبات ذلك بحكم نهائى ثم إقامة دعوى إخلاء.

– استخدام العين في أعمال منافية للآداب العامة، يأتي ضمن شروط فسخ تعاقد الإيجار ولكن لابد من إثبات ذلك أولًا بحكم قضائي ثم إقامة دعوى إخلاء.