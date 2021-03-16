تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور لكل درجة وظيفية للعاملين بالحكومة

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، تفاصيل الزيادات الجديدة في الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس برفع الحد الأدنى للأجور من 2000 جنيه إلى 2400 جنيه بدءا من يوليو المقبل.

وقال الوزير، في بيان لوزارة المالية اليوم الثلاثاء، إن هذه الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة انعكست في رفع الحد الأدنى للأجور كالتالي:

– من 2000 إلى 2400 جنيه للدرجة السادسة.

– من 2200 إلى 2640 جنيهًا للدرجة الخامسة.

– من 2400 إلى 2880 جنيهًا للدرجة الرابعة.

– من 2600 إلى 3120 جنيهًا للدرجة الثالثة.

– من 3 آلاف إلى 3600 جنيه للدرجة الثانية.

– من 3500 إلى 4200 جنيه للدرجة الأولى.

– من 4 آلاف إلى 4800 جنيه لدرجة مدير عام.

– من 5 آلاف إلى 6 آلاف جنيه للدرجة العالية.

– من 7 آلاف إلى 8400 جنيه للدرجة الممتازة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة ووزارة المالية أمس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه شهريا بالنسبة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2021-2022 والتي يبدأ تطبيقها في أول يوليو المقبل.

وجاء هذا القرار ضمن عدة توجيهات أصدرها الرئيس خلال اجتماعه أمس الاثنين مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمتعلقة بالعلاوة الدورية والخاصة لأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة وزيادة الحافز الإضافي وترقية مستوفي الشروط منهم وزيادة المعاشات.