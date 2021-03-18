رياح وأتربة وارتفاع الحرارة.. الأرصاد تكشف طقس النصف الأول من الأسبوع القادم

أعلن خبراء الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة مطلع الأسبوع القادم بداية من السبت وحتى الثلاثاء.

وأضافت خبراء الأرصاد، أنه اعتبارا من السبت المقبل وحتى الثلاثاء الموافق 23 مارس، ستشهد الأحوال الجوية ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح بين “6 – 8” درجات مئوية ليسود طقس حار شمالا شديد الحرارة جنوبا نهاراً بارد ليلاً.

حالة الطقس السبت 20 مارس:

– أتربة عالقة نهاراً، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة.

– نشاط رياح، مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية.

حالة الطقس الأحد 21 مارس:

– أتربة عالقة نهاراً، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء.

– نشاط رياح، مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء العربية.

حالة الطقس الاثنين 22 مارس:

– أتربة عالقة نهاراً، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس الثلاثاء 23 مارس:

– نشاط رياح، مثيرة للرمال والأتربة على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وجنوب البلاد

وناشدت الهيئة، بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.