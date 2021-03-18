منها قرض لتحسين نوعية المياه.. 5 قرارات جمهورية هامة اليوم.. اعرف التفاصيل

اتخذ الرئيس السيسي عدة قرارات هامة اليوم، نشرتها الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس، وهي كما يلي:

قرار رقم 85 لسنة 2019 حول الموافقة على اتفاق قرض مشروع تحسين نوعية المياه في مصرف كتشنر.

قرار رقم 83 لسنة 2021 والذي ينص على تخصيص قطعة أرض ناحية منفلوط- محافظة أسيوط، لاستخدامها فى بعض المشروعات البترولية.

برنامج واتفقاية إعادة تأهيل المصرف بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بتمويل يصل إلى 69 مليون يورو، والموقع فى شرم الشيخ بتاريخ 8/12/2018.

القرار رقم 84 لسنة 2021 الخاص بتعديل المساحة المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية- ناحية محافظة الأقصر الواردة بالمسلسل رقم “7” من الجدول المبين بالمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2013.

والقرار رقم 85 لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة- ناحية محافظة قنا من أجل استخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد” مدينة نجع حمادي الجديدة”.

والقرار الجمهوري رقم 90 لسنة 2021 الذي ينص على منح اسم المرحوم اللواء أ.ح/كمال أحمد أحمد عامر – رتبة الفريق الفخري ووشاح النيل.