أخبار مصر

تعليق مصري قوي على القرار الإثيوبي “الصادم” بشأن سد النهضة

محمد عبد الحميدآخر تحديث: 18 مارس، 2021
دقيقة واحدة
سد النهضة
سد النهضة

علقت الخارجية المصرية، اليوم الخميس، على تصريحات الجانب الإثيوبي بشأن اعتزام بلاده استكمال ملء سد النهضة حتى لو لم يتم التوصل لاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد، وأكد الجانب المصري رفضه لهذه التصريحات لافتا إلى أنها تكشف مجددا تصرفات مرفوضة من إثيوبيا.

وقالت الخارجية المصرية في بيان صحفي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن إثيوبيا ترغب في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وهو أمر ترفضه مصر لما يمثله من تهديد لمصالح الشعبين المصري والسوداني والتأثير بالسلب على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتعقيبا على تصريحات وزيري الخارجية والري الإثيوبيين خلال المؤتمر الذي عُقد في أديس أبابا 17 مارس 2021، بمناسبة مرور 10 سنوات على تدشين سد النهضة الإثيوبي، قالت الخارجية المصرية إنه من المؤسف أن المسؤولين الإثيوبيين يستخدمون لغة السيادة في أحاديثهم عن استغلال موارد نهر عابر للحدود حيث أن الأنهار الدولية هي ملكية مشتركة للدول المُشاطئة لها، ولا يجوز بسط السيادة عليها أو السعي لاحتكارها.

وأضافت الخارجية أن دول المشتركة في النهر يتعين عليهم توظيف الموارد الطبيعية لخدمة شعوب الدول التي تتقاسمها على أساس قواعد القانون الدولي وأهمها مبادئ التعاون والإنصاف وعدم الإضرار.

وأشار البيان إلى أن هذه التصريحات الإثيوبية صدرت في الوقت الذي تبذل فيه الكونغو، والتي تولت رئاسة الاتحاد الإفريقي، مجهودات مقدرة لإعادة إطلاق مسار المفاوضات والتوصل لاتفاق قبل موسم الفيضان المقبل، وهو ما يعكس غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي للتفاوض من أجل الوصول لحل في ازمة سد النهضة.

وأضاف البيان أن مصر والسودان قد أكدتا على أهمية الانخراط النشط للمجتمع الدولي في مفاوضات تقودها وتُسَيرُها الكونغو من خلال رباعية دولية تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لضمان فاعلية العملية التفاوضية والتوصل لاتفاق على سد النهضة خلال الأشهر المقبلة.

مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم
محمد عبد الحميدآخر تحديث: 18 مارس، 2021
دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

صورة زيادة المرتبات والمعاشات وحوافز وعلاوات للموظفين.. قرارات هامة للرئيس السيسي

زيادة المرتبات والمعاشات وحوافز وعلاوات للموظفين.. قرارات هامة للرئيس السيسي

منذ يومين
صورة شروط فسخ عقد الإيجار القديم

شروط فسخ عقد الإيجار القديم

منذ 3 أيام
صورة خبر سار من رئاسة الجمهورية.. قروض طويلة الأجل تصل لـ٣٠ سنة وبفائدة لا تتعدى ٣%

خبر سار من رئاسة الجمهورية.. قروض طويلة الأجل تصل لـ٣٠ سنة وبفائدة لا تتعدى ٣%

منذ 3 أيام
صورة الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت 13 مارس 2021

الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت 13 مارس 2021

منذ 5 أيام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى