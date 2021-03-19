تفاصيل خطة مصر لزيادة تحلية مياه البحر إلى 7.8 مليون م3 يوميًا

كشف اللواء مهندس عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، اليوم الخميس، تفاصيل الخطة الاستراتيجية للتوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر.

وأوضح عاصم شكر، خلال لقاء وفد شركة أبوظبى لطاقة المستقبل، أن الخطة الاستراتيجية للتوصع في تحلية مياه البحر مقسمة إلى 6 خطط خمسية تنتهى عام 2050، بإجمالى طاقة إنتاجية ستصل إلى 6.4 مليون م3/ يوم وفق قوله.

وهذا يأتي بالإضافة إلى المحطات السابق إنشاؤها والمحطات الجارى إنشاؤها والتى ستصل بإجمالى طاقة مياه الشرب المنتجة من تحلية المياه بالدولة المصرية إلى 7.8 مليون م3/يوم عام2050.

ومن المقرر أن يتم تشغيل محطات التحلية باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بغرض تقليل تكلفة إنتاج المتر المكعب من المياه المنتجة من محطات التحلية بالإضافة إلى استخدام أحدث التكنولوجيا العالمية لانشاء محطات التحلية باستخدام موفرات الطاقة.

وسيتم طرح مشروعات تحلية المياه للقطاع الخاص للمشاركة فى إنشاء محطات التحلية بنظم التعاقد (PPP)، وفق نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وجارٍ تجهيز دراسة لطرح 4 مشروعات (مشروع محطة الحمام بطاقة 190 ألف م3/ يوم)، ومحطات سفاجا والقصير ومرسى علم بإجمالى طاقة 50 ألف م3/يوم.

وجارٍ حالياً اختيار المواقع المناسبة والصالحة فنياً لإنشاء محطات تحلية المياه فى المحافظات الساحلية (الساحل الشمالى الغربى / الشرقى – ساحل البحر الاحمر/ شمال الدلتا / محافظات القناة).

وتأتي هذه الخطة نظرًا لتكلفة نقل مياه النيل للمناطق الساحلية عبر الشبكات لمسافات طويلة تزيد عن مئات الكيلومترات مما يعرضها إلى التعديات المستمرة لتتجاوز أحيانا تكلفة تحلية مياه البحر، ولذها اتجهت الدولة لتنفيذ محطات تحلية لا مركزية تخدم نطاقا جغرافيا فى حدود 100 كيلو متر للمحطة الواحدة.