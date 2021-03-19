برلماني يطالب بطرح شهادة ادخارية بفائدة 14% لـ 10 مليون مواطن

قدم الدكتور أيمن أبو العلا، النائب البرلماني ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مقترحًا إلى رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، بتوجيه طلب إلى محافظ البنك المركزي لطرح شهادة إدخارية بعائد مرتفع، مطالبا أن تكون الشهادة الادخارية بفائدة 14% وتخصص لأصحاب المعاشات.

وذكر أيمن أن البنك المركزي قادر على توجيه البنوك بطرح الشهادة لأصحاب المعاشات بفائدة 14% وبحد أقصى مليون جنيه للعميل الواحد.

وقال أبو العلا إن تراجع متوسطات الفائدة في البنوك في الفترة الأخيرة تسببت في مشكلات لأصحاب المعاشات الذين يصل عددهم إلى 10 ملايين مواطن، مشيرا إلى أصحاب المعاشات ليس لديهم أي دخل بخلاف المعاش الشهري ومدخراتهم في البنوك التي تدر عليهم فائدة شهرية تمكنهم من تلبية احتياجات المعيشة”.

ولفت النائب البرلماني، إلى أن أعلى فائدة بنكية حاليا على الشهادات في البنوك تصل إلى 11 % وأحيانا تصل إلى 12 في بنك ناصر لكبار السن، وهي تعد فائدة قليلة لمثل هذه الفئات التي تحتاج إلى رعاية صحية كبيرة ومستلزمات من الادوية وخلافه.

واقترح أيمن زيادة الفائدة لفئة كبار السن، حتى تتمكن من مواجهة أعباء الحياة ومتطلباتها في هذا العمر، لافتا إلى أن ذلك لن يؤثر بالسلب على البنوك، بل على العكس، سيؤدي إلى زيادة إقبال أصحاب المعاشات على الإدخار بالبنوك، بدلا من التوجه إلى إدخار الذهب أو غيره.

وينظر البنك المركزي المصري اليوم الخميس في اجتماع للجنة السياسات النقدية، تعديل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسط تباين في الآراء بين إمكانية تخفيض الفائدة أو تثبيتها.