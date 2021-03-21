تحذير عاجل من الرئيس السيسي للمصريين قبل رمضان

بعد توقعات من اقتراب وصول الموجة الثالثة من فيروس كورونا إلى مصر، وهناك مخاوف من تفشي فيروس كورونا في ظل اقتراب حلول شهر رمضان المعظم، وما يشهده شهر رمضان من تجمعات عائلية قد تكون سببا في انتقال العدوى بين العائلات.

وحذر الرئيس عبدالفتاح السيسي، من التخلي عن الإجراءات الاحترازية الوقائية من وباء كورونا تحت أي ظرف.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر وفقت خلال الموجة الأولى والثانية من أزمة فيروس كورونا قائلاً: «الموجة الأولى والتانية عدوا بخير، وإحنا على أعتاب الموجة التالتة، ونتمنى من الله إنها تعدي بخير، وعاوز أقولكم انتم شايفين الدنيا عاملة ازاي بره، وكل القنوات بتتكلم».

وأضاف السيسي، خلال حديثه باحتفالية المرأة المصرية والأم المثالية 2021، بمركز المنارة للمؤتمرات: «شغالين في التطعيم واللقاحات، بس يبقى الجهد والحرص، الموضوع طول بس احنا مالناش خيار، ده وباء عالمي.. وإحنا أقل الدول تأثرا، ونتمنى من الله أن يلطف بينا، خلونا نتمسك بحرصنا والحذر في الإجراءات، وخصوصا إنه رمضان جاي والناس عاوزة عزومات وكده».