موعد إضافة المواليد الجدد في البطاقات التموينية

رد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، على جميع التساؤلات حولموعد إضافة مواليد جدد على البطاقات التموينية، لافتا إلى أنه لن يتم إضافة مواليد جديدة على البطاقات التموينية، إلا بعد موافقة مجلس النواب على الموازن.

وقال مصيلحي، جاء ذلك خلال جولته لعدد من المنشآت التموينية بمحافظة جنوب سيناء، والتي شملت المرور على فروع المجمعات الإستهلاكية «دلتا ماركت» والتابعة للشركة العامة لتجارة الجملة، والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكذلك المرور على عدد من مراكز الخدمة التموينية بعد تطويرها لتقديم خدماتها التموينية للمواطنين، إنه جرى تسجيل جميع البيانات، وسيجري تسجيل فتح باب تحديث البيانات والمواليد، عقب موافقة مجلس النواب على الميزانية.

واطمأن مصيلحي، خلال زيارته التفقدية على توافر السلع التموينية، وكذلك السلع الحرة والأساسية، وانتظام معدلات الصرف للمواطنين، مشددا على العاملين بمراكز الخدمة بمدن خليج العقبة بجنوب سيناء، على حسن معاملة واستقبال المواطنين، ومتابعة كل الطلبات المقدمة منهم والمرتبطة بالبطاقة التموينية، وأهمية توعيتهم بالإجراءات وماهية الأوراق المطلوبة لكل خدمة تموينية.

ويوجد بمحافظة جنوب سيناء ، ٨ مكاتب تموين جرى تطوير ٣ منها، وهي نويبع ، ودهب ، والطور، وجارِ تطوير ٣ آخرين.