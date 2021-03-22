تعرف على مواعيد غلق المحلات خلال شهر رمضان

أيام قليلة تفصلنا عن قدوم شهر رمضان المبارك، انتشرت حوله الكثير من التساؤلات من قبل المواطنين وأصحاب المنشآت والمحلات عن مواعيد فتح واغلاق المحلات والمطاعم والكافيهات والمولات خلال شهر الصوم.

وحول هذه التساؤلات، أكّد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، في تصريحات صحفية، انتظام مواعيد فتح وغلق المنشآت حتى الآن، كما أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية أول ديسمبر الماضي، لافتا إلى أنهم في انتظار قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بشأن الضوابط والإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد خلال شهر رمضان المقبل، وأيضًا مواعيد فتح وغلق المحلات ؟

وقال مساعد وزير التنمية المحلية، إن ما يصدر عن اللجنة سيتمّ تنفيذه وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وصحتهم ولمساعدتهم على وقاية أنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وعدم الإضرار بهم.

مواعيد الصيف تبدأ نهاية أبريل

وكانت وزارة التنمية المحلية قد أقرّت مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية أول ديسمبر الماضي، حيث تفتح المحلات التجارية والمولات من الساعة السابعة صباحا حتى العاشرة مساء خلال فصل الشتاء وحتى 11 مساءً خلال فصل الصيف، على أن تجرى زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وأيام العطلات الرسمية لتغلق الساعة 11 مساء شتاء، و12 منتصف الليل صيفا.

وتم تحديد أشهر الصيف من الجمعة الأخيرة من أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من سبتمبر من كل عام.

استثناء محال البقالة والافران والمخابز من الغلق

وفي سياق متصل، تفتح جميع الورش والأعمال الحرفية يوميا من 8 صباحًا، وتغلق الساعة 6 مساء خلال فصل الشتاء وتغلق 7 مساء خلال فصل الصيف، باستثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العادية للمواطنين، ويستثنى من قرارات الغلق محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.

وتم مراعا الأنشطة الليلية مثل محال بيع الفاكهة والخضراوات والدواجن وأسواق الجملة والصيدليات في قرار التنمية المحلية.

استمرار خدمة التيك أواى

وبالنسبة لمواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية فغنها تعمل يومياً من الساعة الخامسة صباحاً وتغلق الساعة الثانية عشرة منتصف الليل شتاء والواحدة صباحاً خلال الصيف، وسيتمّ زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة تُغلق الساعة الواحدة صباحاً، مع استمرار خدمة «”التيك أواي» وتوصيل الطلبات بالمنازل 24 ساعة.