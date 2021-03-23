تصريح صادم من رئيس وزراء إثيوبيا بشأن الملء الثاني لسد النهضة

كشف رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الثلاثاء، عن موعد الملء الثاني لسد النهضة، مؤكدا أنه سيكون في موعده عند موسم الأمطار في يوليو، وفقا لشبكة وقناة “سكاي نيوز”.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، إن الطلب المقدم لإشراك اللجنة الرباعية في مفاوضات سد النهضة “غير مجد”.

في المقابل، دعا وزير الري السوداني ياسر عباس، الاثنين الماضي، إثيوبيا إلى القبول بالوساطة الرباعية في مفاوضات سد النهضة، قائلا ندعو إثيوبيا للقبول بالوساطة الرباعية للوصول إلى اتفاق قانوني وعادل وملزم يلبي متطلبات الدول المعنية بملف سد النهضة.

وأضاف: “نعتقد أن الخبرات الدولية تحت قيادة الاتحاد الإفريقي ستوفر قوة دفع سياسية للمفاوضات”.

ويأتي ذلك بعد رفض إثيوبيا طلب مصر والسودان بتشكيل لجنة وساطة رباعية في مفاوضات سد النهضة بمشاركة الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والأمم المتحدة، حيث رفضت الأولى هذا المقترح قائلة إنها ترى أن وساطة الاتحاد الإفريقي كافية في المفاوضات الجارية رغم عدم التوصل لأي اتفاق حتى الآن.

ومن جانيه، عبر وزير الري والموارد المائية الدكتور محمد عبدالعاطي، عن تأثير سد النهضة الإثيوبي السلبي على مياه نهر النيل حيث يعتبر أحد التحديات الكبرى التي تواجه مصر حالياً، خاصة في ظل الإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي، فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة الذي لن تقبله الدولة المصرية وفق قوله.

وتزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمياه الذي يوافق 22 مارس، أكد وزير الموارد المائية والري أن قطاع المياه، يواجه العديد من التحديات سواء على المستوى العالمي أو المحلي مثل التغيرات المناخية والزيادة السكانية وأعمال التنمية، وما ينتج عنها من زيادة الطلب على المياه.

وتستلزم هذه التحديات بذل مجهودات مضنية لمواجهتها سواء على المستوى المجتمعي من خلال وعي المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من كافة أشكال الهدر أو على المستوى الحكومي من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى وتطوير مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد والذي تقدمت به وزارة الموارد المائية والري، وجارٍ مناقشته حالياً بمجلس النواب، والذي من شأنه كما هو مخطط له أن يساعد في تحسين عملية تنمية وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين، وحماية الموارد المائية وشبكة المجاري المائية من كافة أشكال التعديات.