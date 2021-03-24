أمطار ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة

أعلن خبراء الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة ( الخميس – الجمعة).

وأضاف الخبراء أن طقس الخميس، لطيف على القاهرة والوجه البحري مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل إلى لطيف على المناطق الجنوبية.

وتابعت الهيئة: ” يوجد فرص أمطار على السواحل الشمالية الشرقية والغربية تكون خفيفة وعلى بعض المناطق، كما تنش الرياح على المناطق الجنوبية”.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 20-14، الوجه البحري 20- 14، السواحل الشمالية 19-14، جنوب سيناء 25- 16، شمال الصعيد 22-14، جنوب الصعيد 27- 18.

وأوضحت الهيئة أن طقس الجمعة المقبل، مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل إلى لطيف على المناطق الجنوبية، كما يوجد فرص أمطار على السواحل الشمالية، وتنشط الرياح على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 20-14، الوجه البحري 20- 14، السواحل الشمالية 19-14، جنوب سيناء 25- 16، شمال الصعيد 22-14، جنوب الصعيد 27- 18.