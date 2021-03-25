أخبار مصر

عواصف بحرية وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء

متابعات 365آخر تحديث: 25 مارس، 2021
دقيقة واحدة
حالة الطقس
حالة الطقس

أعلن خبراء الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة ابتداءاً من الجمعة 26 مارس إلى الثلاثاء 30 مارس المقبل.

تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة

توقع خبراء الأرصاد أن يكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة (40% تقريبا).

– شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المصطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة.

– نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والشرقية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

– اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، سرعة الرياح ( 50:60 كم /س) وارتفاع الأمواج من 3: 4 متر.

تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت

– توقع خبراء الأرصاد أن تتواجد الشبورة المائية الخفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

– نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

– عاصفة بحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح ( 80:70 كم /س ) وارتفاع الأمواج من 3.5: 5.5 متر.

تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأحد

– شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

– نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

– عاصفة بحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح ( 85:75 كم /س) وارتفاع الأمواج من 4: 6 متر.

تفاصيل حالة الطقس المتوقعة يومي الاثنين والثلاثاء

– شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

– نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

الطقس

مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم
متابعات 365آخر تحديث: 25 مارس، 2021
دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

صورة قررا هام من الحكومة بشأن إحلال التوك توك بسيارات بديلة

قررا هام من الحكومة بشأن إحلال التوك توك بسيارات بديلة

منذ يومين
صورة تعرف على مواعيد غلق المحلات خلال شهر رمضان

تعرف على مواعيد غلق المحلات خلال شهر رمضان

منذ 3 أيام
صورة موعد إضافة المواليد الجدد في البطاقات التموينية

موعد إضافة المواليد الجدد في البطاقات التموينية

منذ 4 أيام
صورة تحذير عاجل من الرئيس السيسي للمصريين قبل رمضان

تحذير عاجل من الرئيس السيسي للمصريين قبل رمضان

منذ 4 أيام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى