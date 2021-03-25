عواصف بحرية وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء

أعلن خبراء الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة ابتداءاً من الجمعة 26 مارس إلى الثلاثاء 30 مارس المقبل.

تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة

توقع خبراء الأرصاد أن يكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة (40% تقريبا).

– شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المصطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة.

– نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والشرقية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

– اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، سرعة الرياح ( 50:60 كم /س) وارتفاع الأمواج من 3: 4 متر.

تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت

– توقع خبراء الأرصاد أن تتواجد الشبورة المائية الخفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

– نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

– عاصفة بحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح ( 80:70 كم /س ) وارتفاع الأمواج من 3.5: 5.5 متر.

تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأحد

– شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

– نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

– عاصفة بحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح ( 85:75 كم /س) وارتفاع الأمواج من 4: 6 متر.

تفاصيل حالة الطقس المتوقعة يومي الاثنين والثلاثاء

– شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

– نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.