عاجل| مد مواعيد غلق المحلات والمولات التجارية اعتبارا من 30 أبريل

اعتبارًا من 30 أبريل المقبل تبدأ المحليات تنفيذ قرار، مد مواعيد غلق المحلات والمولات التجارية ساعة إضافية، تنفيذًا لقرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، الذي يحمل رقم 456 لسنة 2020، والمنشور في الجريدة الرسمية.

وبحسب القرار رقم 456 لسنة 2020، يبدأ مد فترة غلق المحلات التجارية والمولات حتى 30 سبتمبر 2021.

وأضاف القرار بالنسية لمحال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، محال بيع الفواكة والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات، فلن تطبق عليها مواعيد فتح وغلق محددة.

وأضاف القرار أن تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات، بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية، يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا، وتغلق الساعة الواحدة صباحًا، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

مواعيد غلق المحلات في رمضان خلال أيام

وستظل مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية، يوميًا من الساعة السابعة صباحًا، إلا أن مواعيد الغلق ستكون في الساعة الحادية عشر مساء، بدلًا من العاشرة مساء، كما هو مطبق حاليًا.

وسيتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل اعتبارًا من 30 إبريل المقبل.

أما بالنسبة لمحال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية ستكون مواعيد فتحها كما هو معتاد يوميًا في الساعة 8 صباحًا، إلا أن الغلق سيكون في الساعة 7 مساءً، بدلًا من 6 مساءً كما هو مطبق حاليا، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

ونظرًا لقدوم شهر رمضان المعظم طبقًا للحسابات الفلكية في 13 أبريل المقبل، يمكن لمجلس الوزراء تقديم مواعيد مد ساعات العمل لتلك المحال والمولات التجارية، أو تعديلها كليًا، طبقا لما ترى للحكومة وفي ظل إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وتيسيرًا للمواطنين خلال الشهر الفضيل، وهو الأمر الذي سيحسم خلال الأيام المقبلة.