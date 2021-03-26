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وزارة الصحة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج

متابعات 365آخر تحديث: 26 مارس، 2021
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ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج

أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج، إلى 32 حالة وفاة وإصابة 108 آخرين.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، أنه تم زيادة سيارات الإسعاف إلى 74، مشيرًا إلى أنه تم نقل حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات (طهطا، سوهاج التعليمي، المراغة، سوهاج العام).

وأضاف “الدكتور خالد مجاهد” أن الإصابات تراوحت بين كسور، وجروح قطعية، وسحاجات بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدًا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، حيث تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات بمحافظات (سوهاج وأسيوط، والأقصر، وقنا).

وتابع “مجاهد” أنه تم الدفع بتعزيزات طبية من محافظة القاهرة إلى سوهاج، حيث أقلعت قبل قليل طائرة تحمل فرق طبية بمختلف التخصصات الطبية لمستشفيات محافظة سوهاج وفقًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

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متابعات 365آخر تحديث: 26 مارس، 2021
دقيقة واحدة

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