عاجل: بالفيديو.. النائب العام يعاين موقع تصادم قطاري سوهاج

نشرت الصفحة الرسمة للنيابة العامة المصرية عبر فيسبوك، لحظة وصل النائب العام المستشار حماده الصاوي، على رأس فريق من المكتب الفني، إلى موقع حادث تصادم قطاري سوهاج لمعاينته.

وكان النائب العام المستشار حماده الصاوي، توجه قبل قليل إلى مكان الحادث في محافظة سوهاج، لمباشرة التحقيقات.

وأهابت النيابة العامة كافة الجهات، الالتزام بعدم إصدار أي بيانات أو تصريحات عن أسباب وقوع حادث تصادم قطاري سوهاج.

وشددت النيابة في بيانها اليوم الجمعة، أنها تتولى التحقيقات لكشف حقيقة أسباب وقوعه.

وقع الحادث لقطارين رقم 157، و2011، ناحية قرية الصوامع غرب، وانتقلت الأجهزة الأمنية والمسؤولين على الفور إلى محل الحادث للوقوف على الأسباب، فيما وقعت 32 حالة وفاة وإصابة 108 أخرين.