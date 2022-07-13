تحذير عاجل للمصيفين.. الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج لـ 2 متر في هذه المناطق

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال توقعات لحالة طقس غدًا الأربعاء للمواطنين الذين يقضون إجازة عيد الأضحى بالقرب من الشواطئ والمدن الساحلية المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

حيث أطلقت الهيئة تحذيرات من حالة طقس غدًا وحتى نهاية الأسبوع الجاري يوم الجمعة القادم من زيادة نشاط حركة الرياح على السواحل والمدن المطلة على البحر الأبيض المتوسط مما يؤدي لارتفاع الأمواج بقيم تتراوح ما بين مترين إلى مترين ونصف في تلك المناطق.

زيادة نشاط الرياح الشمالية الغربية على البلاد الأربعاء

وأكدت الهيئة أن طقس غدًا الأربعاء سيزيد فيه نشاط الرياح على بعض المناطق من البلاد أيضًا منها محافظة القاهرة الكبرى، والمدن والمناطق المطلة على الوجه البحري والمناطق والمدن المطلة على السواحل الشمالية ومنطقة جنوب سيناء والمناطق الشمالية من الصعيد على فترات متقطعة اعتبارًا من غدًا مما يقلل الإحساس من ارتفاع حرارة الجو وزيادة نسبة الرطوبة خلال ساعات الليل.

وأشارت الهيئة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة سيكون خلال ساعات النهار مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بمعدل من 3 درجات مئوية عن الدرجات المسجلة.

ونشرت الهيئة خلال الساعات السابقة صورًا تم رصدها من الأقمار الصناعية بشأن حالة طقس البلاد تظهر فيها زيادة نشاط الرياح الشمالية الغربية، التي تؤدي لتحسن نسبي في درجات الحرارة على المناطق والمدن المطلة على السواحل الشمالية للبلاد.

وأوضحت الهيئة أن هناك زيادة في نشاط الرياح الشمالية الغربية على مسطح البحر الأبيض المتوسط مما يمنح المواطنين شعورًا أفضل بتحسن حالة الطقس خصوصًا القاطنين والمتواجدين على المدن الساحلية كما تعمل تلك الرياح على رفع الأمواج لتصل إلى 2 متر على الشواطئ خلال اليومين القادمين وتكون ذروة ارتفاع الأمواج غدًا الأربعاء.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة لحالة طقس الأربعاء

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 34 والصغرى 24 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 30 والصغرى 24 درجة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 39 والصغرى 29 درجة.

شمال الصعيد العظمى 36 والصغرى 26 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 40 والصغرى 28 درجة.

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