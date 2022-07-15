ما هي أفضل المواقع على النت لإنشاء سيرتك الذاتية في دقائق؟

تعتبر السيرة الذاتية من الأشياء الهامة والضرورية لكل خريج جامعي جديد، وهي شئ لا يستطيع أحد الاستغناء عنه في الوقت الحالي، سواء كنت خريج جديد تبحث عن وظيفة عمل فلابد من وجود سيرة ذاتية لك تقوم بإرسالها لمسؤولين التوظيف في الشركات التي تريد العمل بها، كذلك إذا كنت موظف وتريد التقديم على فرصة عمل أخرى في شركة أفضل من التي تعمل بها فيلزمك سيرة ذاتية جيدة.

تكمن المشكلة الأساسية في أن أغلبنا لا يعرف شئ عن كيفية كتابة سيرة ذاتية احترافية، ويخشى دائما عند كتابة سيرته الذاتية من الوقوع في الأخطاء فيما يخص تنسيق المعلومات وما هي المعلومات التي يجب أن تتواجد في السيرة الذاتية وكيف يتم ترتيب هذه المعلومات لتضمن أنك وضعت المعلومات في موضعها الصحيح.

فكلنا يعلم أن السيرة الذاتية هي أول ما يراه مدراء التوظيف في الشركات، ومن خلال السيرة الذاتية يتكون الانطباع الأول عنك أمام مسؤولي التوظيف في الشركات، ففي حال كان بها أخطاء أو غير احترافية ومميزة، سوف تساهم بشكل كبير في عدم اتصال الشركة بك لإجراء المقابلة الشخصية وبالتالي خسارة الوظيفة بشكل نهائي.

لذلك سوف نقوم خلال هذا التقرير بتقديم أهم تطبيقات ومواقع الويب التي تساعدك في عمل سيرة ذاتية في دقائق وفي نفس الوقت تكون مميزة واحترافية.

تطبيقات ومواقع لإنشاء سيرة ذاتية في دقائق

هناك العشرات بل المئات من التطبيقات ومواقع الويب التي تتيح لك إنشاء سيرة ذاتية في دقائق معدودة وبشكل احترافي وتخصيص كامل وإمكانية التعديل عليها كيفما تريد حسب رغبتك، ومنها بالطبع ما هو مجاني وكذلك منها ما هو مدفوع، وسوف نرشح لك في السطور التالية أفضل تطبيقات ومواقع الويب التي تتيح لك إنشاء سيرة ذاتية في دقائق:

سيرة ذاتية في دقائق بالعرب ولغات أخرى

موقع CV in Arabic يتيح لك العديد من المميزات التي تساعدك في عمل سيرة ذاتية في دقائق بشكل احترافي وتنسيق جيد ومتميز للمعلومات الأساسية.

كذلك يمنحك الموقع إمكانية عمل السيرة الذاتية الخاصة بك باللغة العربية وكذلك اللغة الإنجليزية وأكثر من 25 لغة أجنبية.

يحتوى الموقع على مئات القوالب و التصاميم الجاهزة التي يمكنك الاختيار منها وفق رؤيتك وذوقك، مع العلم أن كل هذه التصميمات تراعي كافة معايير السيرة الذاتية الاحترافية.

يتيح لك الموقع عمل سيرتك الذاتية في دقائق وتصديرها بصيغة PDF أو صيغة WORD حسب احتياجك.

الموقع يتميز بواجهة بسيطة وسهلة الاستخدام ولا يوجد به أي تفاصيل معقدة وهو مجاني تماماً ولا يطلب منك أي رسوم مقابل السيرة الذاتية.

موقع سيرة لعمل سيرة ذاتية في دقائق

سيرة هو موقع ويب مجاني يساعدك في الحصول على الوظيفة التي تستحق من خلال كتابة سيرة ذاتية احترافية في وقت قصير

يتيح لك العديد من اللغات بجانب اللغة العربية والإنجليزية لعمل السيرة الذاتية الخاصة بك اللغة التي تريدها.

كذلك يتيح لك تحميل السيرة الذاتية بالعديد من الصيغ أو إرسالها بشكل مباشر للشركة التي تريد الحصول على وظيفة بها.

يتيح لك الموقع أيضاََ تصفح العديد من الوظائف التي تتوافق مع السيرة الذاتية الخاصة بك.

موقع tasmimak لعمل سيرة ذاتية وتصاميم أخرى

موقع بسيط ومجاني يتيح لك عشرات التصاميم الجاهزة من السير الذاتية التي يمكنك التعديل عليها في وقت قصير، كذلك يوجد بها العديد من الخدمات الأخرى، لذلك يمكنك استخدامه في عمل سيرة ذاتية في دقائق ولكن بشكل غير احترافي وهو مناسب أكثر لطلاب الجامعات عند عمل سيرة ذاتية للحصول على تدريب في أحد الشركات حيث أن الشركات لا تركز على احترافية السيرة الذاتية وقتها.

موقع getyourcv

موقع getyourcv سهل وبسيط وشعاره هو إنشاء سيرة ذاتية مجانا في 3 دقائق، حيث يتيح لك الموقع اختيار القالب المناسب لك من بين العديد من القوالب الجاهزة ثم اضافة المعلومات الشخصية الخاصة بك ثم تحميل السيرة الذاتية الخاصة بك بصيغة PDF أو طباعتها بشكل مباشرة من الموقع.

قوالب Microsoft word

في حال كنت تمتلك نسخة من برنامج Microsoft word فسوف تجد فيه العديد من نماذج السيرة الذاتية المصممة بشكل مسبق، كل ما عليك فعله هو تحديد النموذج المثالي لك، والبدء في التعديل عليه كملف خاص بك حيث تقوم بكتابة المعلومات الشخصية الخاصة بك بدلاً من المعلومات التقليدية الموجودة في النموذج وتقوم بحفظ النموذج بالصيغة التي تريدها سواء word أو pdf أو طباعتها مباشرةً من خلال الطابعة.