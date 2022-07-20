تحذير عاجل للمصطافين وإعلان حالة الطوارئ على شواطئ الإسكندرية

أطلق محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف حالة الطوارئ في المحافظة ورفع درجة الاستعدادات بجميع الشواطئ البالغ عددهم 66 شاطئًا، حفاظًا على أرواح المصطافين.

فما هي الأسباب التي دفعت بمحافظ الإسكندرية من إعلان حالة الطوارئ في المحافظة؟ تم رفع حالة الاستعدادات بسبب التحذيرات التي أعلنتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي توقعت زيادة سرعة الرياح وارتفاع الأمواج في البحر الأبيض المتوسط بقيم تتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين ونصف اعتبارًا من غدًا الأثنين وتمتد تلك الحالة حتى يومين الثلاثاء والأربعاء القادمين.

الإسكندرية تحذر المصطافين

حذر محافظ الإسكندرية المصطافين ورواد الشواطئ المفتوحة بضرورة الالتزام بكافة تعليمات المنقذين وعدم تجاوز المساحة المخصصة للسباحة، وتم إصدار بيان عن المركز الإعلامي للمحافظة بعدم نزول مياه البحر في الشواطئ التي جرى رفع الرايات الحمراء بها حفاظًا على سلامة وأرواح المصطافين.

رفع الرايات الحمراء بشواطئ القطاع الغربي الإسكندرية

أعلن رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية اللواء جمال رشاد، أنه تم رفع الرايات الحمراء بجميع شواطئ القطاع الغربي للمحافظة، ورفع الرايات الصفراء التحذيرية على شواطئ القطاع الشرقي إلى جانب التشديد بمنع النزول نهائيًا على شواطئ القطاع الغربي ومنطقة العجمي.

وتم زيادة عدد المنقذين والغطاسين إلى جانب الانتشار الكامل لفرق الإنقاذ وتكثيف تواجد أبراج المراقبة بكافة شواطئ المحافظة، كما قامت المحافظة بالتنسيق مع مستأجري الشواطئ لاتخاذ كافة سبل الأمان والحماية للرواد والمصطافين خصوصًا مستأجري شواطئ العجمي المفتوحة التي تتميز بالمواجهات الواسعة والتي تشكل خطورة كبرى على حياة المصطافين في حالة ارتفاع الأمواج.

وشدد رئيس إدارة السياحة والمصايف أنه جرى توجيه مراقبي الشواطئ باستمرار إذاعة التحذيرات عبر الإذاعات الداخلية للشواطئ على مدار اليوم مع استمرار المرور على الرواد لتوعيتهم بخطورة النزول في الأماكن الغير محددة للسباحة خلال تلك الفترة.

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