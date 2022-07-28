إلغاء قائمة المنقولات الزوجية.. تريند جديد يثير الجدل في مصر

تصدر هاشتاح تحت عنوان “إلغاء قائمة المنقولات الزوجية” مواقع التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا”، يدعو هذا الترند لإلغاء قائمة المنقولات الزوجية، ويكون الزوج ملزم بتجهيز منزل الزوجية بالكامل، مع منح الزوجة مهر نظير هذا.

يعد هذا تحامل كبير على الرجل خصوصًا في ظل زيادة الأعباء الاقتصادية الراهنة، ويرى البعض من المعلقين على هذا التريند أن هذا الإجراء يأتي لضمان حق الزوجة في هذا الزمان، في حالة قيام الزوج بطلاقها كما أنه يعد محاولة لحماية حقوق الزوجة من أي تبديد لحقوقها من قبل الزوج.

والد عروس: من يؤتمن على العرض لا يسأل على المال

ويجدر هنا الإشارة إلى أن هناك قضية تم إثارتها مع بداية العام الحالي 2022، حيث قام والد عروسة بنشر رد فعله على قائمة منقولات العروسة، حيث قال أن هذا القائمة لا قيمة لها فمن يؤتمن على العرض لا يسأل على المال، ولم يكتب أي شيء في قائمة منقولات الزوجية الخاصة بابنته، ولكن الجديد في هذا الترند هو طرح تجهيز الزوج لشقة الزوجية بالكامل مع إعطاء العروسة مهر على الرغم من عدم مشاركتها في تجهيزات منزل الزوجية.

تأتي تلك الحملة بالتزامن مع الفهم الخاطئ لحكم صدر من محكمة النقض بإلغاء الحبس في أحد القضايا التي تتعلق بتبديد قائمة منقولات الزوجية، وظن البعض أن هذا يعد قرارًا لإلغاء قائمة المنقولات الزوجية.

تريند إلغاء قائمة المنقولات الزوجية بين مؤيد ومعارض

وتصدر التريند مواقع التواصل الاجتماعي واختلفت التعليقات بين مؤيد ومعارض، فمنهم من رأي أن قائمة منقولات الزوجية تحفظ حق المرأة خصوصًا في حالة الطلاق، خصوصًا وأن البيانات الرسمية خلال الوقت الراهن تشير لارتفاع معدلات الطلاق في محاكم الأسرة.

ووصف البعض أن قائمة منقولات الزوجية في رقبة الزوج، ولابد من توثيق كل شيء يخص الزوجة موجود داخل منزل الزوجية، ويعد إمضاء الزوج على القائمة إقرار منه واعتراف باستلام تلك المنقولات التي هي في الأصل ملك الزوجة، وفي حالة الاختلاف أو الطلاق تقوم الزوجة باسترداد كافة حقوقها من منزل الزوجية.

ويرى البعض أن ارتفاع نسب الطلاق أصبحت مرعبة، وكل عام تزيد معدلات الطلاق، لهذا فإن قائمة منقولات الزوجية تعد ضمان لحق الزوجة، ومن حق الزوجة أن تتنزل عن قائمة منقولات بمحض إرادتها إذا رغبت في هذا.

ورأي البعض أن الوقت الراهن الشباب غير مؤهل لهذا الأمر، فإلغاء قائمة منقولات الزوجية سيزيد من طيش الشباب خلال الوقت الراهن، ولا يوجد أي ضمان لحقوق المرأة، يري البعض من ضرورة تخفيف ما يتم كتابة في قائمة المنقولات وهي ليست من حق العروسة، فكل ما يجلب من الطرفين يتم تدوينه فقط بدون مبالغة في هذا الأمر.

القانون يمنح النساء حق رفع قضايا لمعاينة المنقولات

أوضح رئيس مركز المرأة والإرشاد والتوعية القانونية رضا الدنبوقي، أن كل ما بداخل منزل الزوجية وجلبته العروسة أو أهلها من حقها ولابد من توثيق هذا كتابيًا، في حالة وقوع خلاف بين الطرفين أو وقع الطلاق.

وأشار، إلى أن المادة الصادرة تحت رقم 341 من قانون العقوبات المصري يمنح المرأة حق رفع قضية تبديد القائمة لمعاينة المنقولات الزوجية، وتذهب المطلقة لمحكمة الأسرة وتطلب ما يعرف باسم أعيان الجهاز من أجل الحصول على حقها لكل ما قامت بنقله لمنزل الزوجية.

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