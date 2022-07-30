بيانات جديدة تُرجح تراجع سعر الدولار قريبًا وتدفع أمريكا لخفض أسعار الفائدة العام المقبل

رجح خبراء ومتعاملون بأسواق العقود الآجلة، أن يتجه الفيدرالي الأمريكي إلى تقليص خططه بشأن رفع أسعار الفائدة، بل وخفضها العام المقبل، بسبب البيانات الجديدة للاقتصاد الأمريكي، وأوضح الخبراء أن من شأن ذلك الحد من ارتفاع الدولار الأمريكي أمام العملات العالمية.

و أظهرت بيانات الاقتصاد الأمريكي الخميس الماضي، انكماش على غير المتوقع في الربع الثاني، حيث أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، أن الاقتصاد الأمريكي سجل انكماشًا بمعدل سنوي 0.9% في الربع الثاني بعد انكماش بنسبة 1.6% في الربع السابق.

وتتوقع أسواق العقود الآجلة أن تبلغ أسعار الفائدة الأميركية ذروتها خلال ديسمبر المقبل، وأن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في العام المقبل للحد من تباطؤ النمو.

وشكل هذا التراجع السريع في توقعات رفع معدلات الفائدة دافعا كبيرًا لضعف الدولار مقابل الين مع انخفاض العملة الأميركية 2.5% تقريبا مقابل نظيرتها اليابانية الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض أسبوعي للدولار منذ أواخر مارس.

وتراجع سعر الدولار الأمريكي بتعاملات أمس الجمعة أمام العملات الرئيسية، وسط تتوقعات باقتراب ذروة أسعار الفائدة الأمريكية، وفي ظل ذلك ارتفع الين الياباني أمام سعر الدولار متجها لتحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي في أربعة أشهر.

وعلى نطاق واسع تراجع سعر الدولار الأمريكي، أمس الجمعة، ويتجه مؤشر الدولار لتكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، وتراجع المؤشر 0.5% إلى 105.680 وهو أدنى مستوى منذ الخامس من يوليو.

وأدى كفاح اليورو للبقاء فوق مستوى 1.02 دولار للحد من الرغبة في المخاطرة وسط مخاوف من انزلاق اقتصاد منطقة اليورو إلى ركود بحلول نهاية العام، وشهدت عملات الملاذ الآمن مثل الفرنك السويسري طلبا أمس الجمعة.

اقرأ أيضاً:

سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء.

سعر اليورو اليوم في البنوك والسوق السوداء.

سعر الريال السعودي في البنوك والسوق السوداء.

سعر الذهب اليوم في مصر.