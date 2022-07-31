تعرف علي قيمة منحة المساعدات الاستثنائية 2022 للموظفين والمعاشات والأسر المحتاجة

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن قيمة منحة المساعدات الاستثنائية لعام 2022، والتي تقرر صرفها لمجموعة من الفئات، ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية التي تتخذها الدولة لمجابهة الأزمات العالمية التي تؤثر على الاقتصاد المصري.

جاء ذلك بناءاً علي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الأسبوع الجاري، بتدبير 11 مليار جنيه كدعم إضافي للمواطنين خلال الست شهور المقبلة، بحيث تتوزع على مساعدات استثنائية للموظفين الذين يتقاضون أقل من 2700 جنيه، وأصحاب المعاشات الذين يتقاضون أقل من 2500، مع ضم مرحلة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة.

وأوضحت الدكتورة نيفين القياج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المساعدات الاستثنائية ستقدم في صورة نقدية لمن يمتلكون بطاقات ميزة، وعلى بطاقات التموين؛ لضمان وصول المساعدات لمستحقيها.

قيمة المساعدات الاستثنائية 2022

وقال “المصيلحي” إنه سيتم دعم أصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأكثر احتياجا من خلال زيادة الدعم المخصص لهم بقيمة 100 جنيه لبطاقة التموين المقيد عليها أسرة واحدة.

وقال “المصيلحي” أن بطاقة التموين لو مقيد عليها أسرة واحدة من 4 أفراد، وتحصل على دعم سلعي حاليا بقيمة 200 جنيه، سيتم زيادة الدعم إلى 300 جنيها، بجانب ما تحصل عليه الأسر من خبز مدعم، أما بطاقة التموين المقيد عليها أسرتين أو ثلاثة أسر، حيث يوجد بعض البطاقات مقيد عليها الجد والجدة والأب والزوجة والأبناء ستزيد بقيمة 200 جنيه، أما البطاقة المسجل عليها أكثر من ثلاثة أسر ستزيد بقيمة 300 جنيه شهريا ولمدة 6 أشهر.

وأضاف “المصيلحي” أنه من المقرر ان يتم بدء التنفيذ خلال شهر أغسطس المقبل، لافتا إلى أن حزمة القرارات التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية سيستفيد منها ما يقرب من 36 مليون مواطن بما يمثل 7.8 مليون أسرة ، كما أن العمالة المؤقتة ستستفيد أيضا من هذه القرارات.