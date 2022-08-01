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حقيقة تأثر مصر بالعواصف والأمطار الرعدية التي تتعرض لها دول الخليج

هالة حسننشر في: 1 أغسطس 2022 - 6:45ص / آخر تحديث: 1 أغسطس 2022 - 6:45ص
دقيقة واحدة
حقيقة تأثر مصر بالعواصف والأمطار الرعدية التي تتعرض لها دول الخليج
حقيقة تأثر مصر بالعواصف والأمطار الرعدية التي تتعرض لها دول الخليج

يتساءل العديد من المواطنين عن مصير البلاد وتأثرها بالعواصف الرعدية المصاحبة للأمطار الغزيرة التي تتعرض لها العديد من دول الخليج العربي خلال الوقت الراهن، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن العديد من المناطق التابعة للمملكة العربية السعودية تتأثر خلال الوقت الراهن بعواصف رعدية قوية يصاحبها أمطار غزيرة.

وأشارت الهيئة خلال البيان الصادر عنها، أن تلك العواصف الرعدية وما يصاحبها من أمطار غزيرة تأتي بسبب تأثر دول الخليج العربي بمنخفض سطحي عميق، يؤدي لزيادة نشاط الرياح الجنوبية الشرقية الرطبة.

وأوضح بيان الهيئة أن دول الخليج العربي تتأثر بتلك الحالة الجوية بشكل استثنائي، مما يؤدي لعدم استقرار الأحوال الجوية خلال الأيام القليلة السابقة.

كما أشار بيان الهيئة أن الحالة الجوية المؤثرة على دول الخليج العربي لن تؤثر على مصر، التي تتأثر بمنخفض الهند الموسمي الذي يؤدي لارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة.

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هالة حسننشر في: 1 أغسطس 2022 - 6:45ص / آخر تحديث: 1 أغسطس 2022 - 6:45ص
دقيقة واحدة
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