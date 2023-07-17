 جهز باسبورك.. طريقة السفر لـ 53 دولة بالباسبور المصري بدون تأشيرة

يبحث العديد من الأشخاص من محبي السفر والمغامرة عن خطوات السفر بدون الحصول على تأشيرة دخول، ويكون السفر بجواز السفر المصري فقط، يقدم موقع مصر 365 خطوات السفر لـ 53 دولة بدون تأشيرة بالباسبور المصري فقط أو من خلال تأشيرة الدخول عند الوصول تبعًا لموقع passportindex.

ننشر لكم خريطة للدول التي يمكنك دخولها دون تأشيرة، وتتميز الكثير منها بجوها الجميل خلال فترة الصيف خاصًة لمحبي السفر.

خطوات الدخول لـ 53 دولة بدون تأشيرة

يمكن حجز تذكرة طيران ذهاب وعودة لأحد تلك الدخول من خلال خطوات، وتختلف خطوات الدخول لتلك الدول باختلاف كل دولة على حسب قوانين كل بلدة ولكن هناك شروط أساسية يجب على المسافرين الالتزام بها وهي كالتالي:

يشترط أن يمتلك الشخص المسافر جواز سفر صالح وغير منته.

يشترط أن يكون الشخص المسافر يمتلك تذكرة سفر ذهاب وعودة لأرض الوطن.

أن يكون الشخص المسافر لديه مستند مؤكد يثبت إقامة الشخص خلال فترة الزيارة.

تقديم الإثباتات المادية على تحمل الزائر كل تكاليف الرحلة والإقامة في الدولة المسافر لها والعودة لأرض الوطن.

هناك 53 دولة يمكن الدخول لها بجواز السفر بدون تأشيرة للمصريين.

17 دولة في إفريقيا

السودان، يمكن الدخول لها بدون تأشيرة ويشترط أن يكون عمر الشخص المسافر لا يقل عن 18 عامًا ولا يزيد عن 49 عامًا للذكور، بينما يمكن للإناث الزيارة بدون أي تأشيرة. الصومال، يشترط الحصول على تأشيرة عند الوصول لمدة شهر. جزر القمر، يشترط الحصول على تأشيرة عند الوصول لمدة 45 يومًا. كينيا، يمكن دخولها بدون تأشيرة لمدة 3 أشهر. غينيا بيساو، يمكن دخول بدون تأشيرة لمدة 3 أشهر. تنزانيا، يتم الحصول على تأشيرة من المطار عند الوصول لها. غانا، يمكن دخولها بدون تأشيرة لمدة 3 أشهر. موريشيوس، يمكن دخولها بدون تأشيرة لمدة 3 أشهر. أوغندا، يمكن الحصول على تأشيرة من المطار عند الوصول. مدغشقر، يمكن دخولها بدون تأشيرة لمدة 3 أشهر. زامبيا، يمكن الحصول على تأشيرة من المطار عند الوصول لها. زيمبابوي، يمكن دخولها بدون تأشيرة لمدة 3 أشهر. سيشل، يمكن دخولها بدون تأشيرة لمدة 3 أشهر. موريتانيا، يتم الحصول على تأشير عند الوصول لأحد مطاراتها. الرأس الأخضر، يمكن دخولها بدون تأشيرة لمدة 3 أشهر. ساحل العاج، يمكن دخولها عن طريق التأشيرة الإلكترونية بتسجيل مسبق. ليسوتو، يمكن دخولها عن طريق التأشيرة الإلكترونية لمدة أسبوعين.

دولة في قارة آسيا

الأردن، يمكن المكوث بأراضها لمدة شهر واحد بدون تأشيرة. اليمن، يمكن دخولها بدون تأشيرة لمدة 3 أشهر، ويشترط الوصول ليها عبر خطوط طيرانها. لبنان، يمكن الحصول على التأشيرة عن الوصول لمطار لبنان لمدة شهر. سوريا، تسمح بدخول المصريين بدون تأشيرة لمدة شهر واحد. فلسطين، يمكن دخولها بدون تأشيرة، ولكن يجب التواصل مع السفارة الفلسطينية القريبة لمعرفة شروط السفر إليها. قطر، يمكن دخولها عن طريق التأشيرة الإلكترونية لمدة شهر. لاوس، يمكن دخولها بدون تأشيرة لمدة 3 أشهر. كوريا الجنوبية، يتم دخلوها بتأشيرة دخول لمدة شهر. جزر المالديف، يمكن المكوث بأرضها لمدة شهر واحد للمصريين بدون تأشيرة. كمبوديا، يمكن دخولها بدون تأشيرة لمدة 3 أشهر. إندونيسيا، تسمح للمصريين المكوث بأرضها بتأشيرة دخول لمدة شهر. إيران، يتم دخول أرضها بدون تأشيرة. سيريلانكا، يمكن دخول أرضها من خلال التأشيرة الإلكترونية فقط. طاجكستان، يمكن دخول أرضها لمدة شهر ونصف للمصريين بدون تأشيرة. فيتنام، يمكن دخول أرضها والحصول على تأشيرة من المطار. هونج كونج، يمكن دخولها بدون تأشيرة لمدة 3 أشهر. نيبال، يمكن المكوث بها بدون تأشيرة للمصريين لمدة شهرين. ماليزيا، يمكن دخولها بدون تأشيرة لمدة 3 أشهر.

6 دول بأوقيانوسيا

ساموا، ويمكن دخولها لمدة شهرين بدون تأشيرة للمصريين. بالاو، ويمكن دخولها لمدة شهرين بدون تأشيرة للمصريين. توفالو، ويمكن دخولها شهر بدون تأشيرة. ولايات ميكرونيسيا المتحدة، يمكن دخولها بدون تأشيرة لمدة شهر واحد. جزر كوك: يمكن دخولها بدون تأشيرة لمدة 31 يومًا. نيبوي، يمكن دخولها بدون تأشيرة لمدة شهر واحد.

10 دول بأمريكا

الإكوادور، يمكن دخول بدون تأشيرة لمدة 3 أشهر. الدومنيكان، تسمح بدخول المصريين لمدة 3 أسابيع فقط بدون الحصول على تأشيرة. هايتي، تسمح بدخول المصريين بدون تأشيرة لمدة 90 يومًا. سانت كيتس، 3 أشهر بدون الحصول على تأشيرة. سان فينسنت، تسمح للمصريين بالتنزه بها لمدة شهر. نيكاراجوا، يمكن للمصريين دخولها بدون تأشيرة لمدة 3 أشهر. بورتريكو، تمنح تأشيرة لمدة شهر فقط. سورينام، يمكن للمصريين الدخول لأرضيها من خلال الحصول على تأشيرة إلكترونية. بوليفيا، يمكن الدخول لأرضيها من خلال الحصول على تأشيرة إلكترونية أو تأشيرة عند الوصول لمدة 3 أشهر. كوبا، يمكن للمصريين الدخول لأراضيها من خلال الحصول على بطاقة سياحية من السفارة الكوبية لمدة شهر واحد.

أوروبا