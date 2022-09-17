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حقيقة استقالة وزير التنمية المحلية واعتزاله الحياة السياسية

هالة حسننشر في: 17 سبتمبر 2022 - 8:21ص / آخر تحديث: 17 سبتمبر 2022 - 8:21ص
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وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

خلال الوقت الراهن يتم تداول العديد من الأنباء عن استقالة وزير التنمية المحلية من منصبه واعتزاله للحياة السياسية، فهل تلك الأنباء حقيقة، تم تداول تلك الأنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا”، تأتي تلك الأنباء على خليفة حادث السير الذي تعرض له الوزير وموكبه بسبب حادث تصاد سيارة نقل ثقيل مع 3 سيارات أخرى في الكيلو 60 بطريق وادي النطرون، فهل تلك الأنباء حقيقة أم لا؟

حقيقة استقالة وزير التنمية المحلية واعتزاله الحياة السياسية

أعلن المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الأنباء المتداول عن استقالة وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة من منصبه واعتزاله للحياة السياسية أنباء غير صحيحة على الإطلاق، وأكد أن الوزير يمارس أعماله من مكتبه بشكل طبيعي، وأكد أن تلك الأنباء المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا” تعد مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وخلال وقت سابق تعرض وزير التنمية المحلية و6 أخرين لحادث تصادم سيارة نقل ثقيل مع 3 سيارات في الكيلو 60 بطريق وادي النطرون وتحديدًا في تقاطع طريق البترول بوادي النطرون، حيث تم نقلهم على الفور لمستشفى العلمين النموذجي.

أسفر هذا الحادث عن وفاة أحد السائقين بوزارة التنمية المحلية ويسمى محمد علي عبدالجواد البالغ من العمر 42 عامًا، بعد تلقيه للعلاج في مستشفى العلمين النموذجي بعد الحادث الذي تعرض له موكب وزير التنمية المحلية خلال شهر أغسطس السابق.

وبعد وفاة السائق وجه وزير التنمية المحلية القطاعات المعنية بالوزارة بسرعة الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بخروج جثمان السائق من المستشفى وإنهاء مراسم الجنازة مع تقديم كافة التيسيرات لأسرة الفقيد.

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هالة حسننشر في: 17 سبتمبر 2022 - 8:21ص / آخر تحديث: 17 سبتمبر 2022 - 8:21ص
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