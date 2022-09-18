علاج الارتجاع المعدي المريئي: إجراءات طفيفة التوغل

مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD) هو مرض يسبب ارتداداً مستمراً لمحتويات المعدة الحمضية إلى المريء. يعاني معظم الناس من حرقة في المعدة، وهي ألم حارق خلف عظمة الصدر. هذا المرض ليس مزعجاً فحسب، ولكنه خطير أيضاً، لأنه يسبب مضاعفات مثل الندوب، وتضيق المريء، والقرحة، والنزيف. الارتجاع المعدي المريئي هو السبب الرئيسي لسرطان المريء. ومع ذلك، يمكن حل هذه المشكلة بنجاح. يمكنك التخلص من مرض الارتجاع المعدي المريئي في مستشفى ألماني بشكل نهائي.

مبادئ علاج مرض الارتجاع المعدي المريئي

يتلقى معظم المرضى العلاج المحافظ لمرض لارتجاع المعدي المريئي GERD، أي أنهم يتناولون حبوباً. بسبب عدم كفاية الفعالية أو عدم رغبة الشخص في تناول الحبوب طوال حياته، يختار الأطباء العلاج الجراحي.

مثبطات مضخة البروتون تستخدم بشكل أساسي في العلاج المحافظ. تمنع هذه الأدوية إنتاج حمض الهيدروكلوريك في المعدة. نتيجة لذلك، تستمر محتويات المعدة في الدخول إلى المريء، لكنها الآن ليست حمضية جداً، وبالتالي فإن جدران العضو لم تعد تتلف. عادة ما تلتئم العيوب التآكلية والتقرحية بعد 1-2 شهر من تناول الدواء بانتظام.

ومع ذلك، فإن العلاج المحافظ له العديد من العيوب. وهي كالتالي:

لا يمكنه الشفاء من مرض الارتجاع المعدي المريئي تماماً وسيتعين تناول الحبوب لعقود.

في العلاج طويل الأمد، قد يُضعف تمعدن العظام، مما يزيد من خطر كسور العظام.

نفقات العلاج المستمرة.

انخفاض إنتاج حمض الهيدروكلوريك يقلل من خصائص مبيد الجراثيم لعصير المعدة، وبالتالي يزداد خطر الإصابة بعدوى الأمعاء.

العلاج الجراحي

يمكن إجراء تدخل جراحي للتخلص من مرض الارتجاع المعدي المريئي GERD إلى الأبد. في الإصدار الكلاسيكي، هذه عملية مفتوحة، يتم إجراؤها من خلال شق كبير في البطن. يلف الأطباء جزءاً من المعدة حول المريء (تثنية القاع) لتقوية العضلة العاصرة للمريء السفلي.

في البلدان المتقدمة، أصبحت الجراحة المفتوحة عملياً شيئاً من الماضي. يتم إجراء تثنية القاع أثناء التدخل بالتنظير البطني، أي من خلال شقوق بطنية قصيرة. بعد هذه العملية، يتعافى المرضى بشكل أسرع، ويفقدون كمية أقل من الدم، ويعانون من مضاعفات أقل. كما يتم تحسين النتيجة الجمالية، لعدم وجود ندوب كبيرة على البطن. يقوم أطباء من أفضل المستشفيات في العالم بإجراء عمليات تنظير البطن بنجاح حتى للمرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة والتصاقات في تجويف البطن.

طرق العلاج الجديدة

تم تطوير المزيد والمزيد من طرق العلاج الجديدة لمرض لارتجاع المعدي المريئي في السنوات الأخيرة. تتميز بانخفاض معدل الصدمات وانخفاض خطر حدوث مضاعفات.

نظام LINX هو نظام مضاد للارتجاع يتم زرعه من خلال نهج التنظير البطني، ولكن العملية أقل صدمة من عملية تثنية القاع، لأنها لا تتطلب أي تعرض للمعدة والمريء. النظام عبارة عن حلقة من الكرات المغناطيسية. يتم تطبيقه عند تقاطع المريء والمعدة. الكرات مغلقة، لكن ليس بإحكام. نتيجة لذلك، تقوي العضلة العاصرة، ويمكن للشخص البلع. كما تظل أيضاً إمكانية التجشؤ والقيء.

الاجتثاث بالترددات الراديوية هو إجراء بالتنظير الداخلي. يطبق الأطباء درجات حرارة عالية على العضلات عند تقاطع المريء والمعدة. تعتبر هذه التقنية تجنيبية، وآمنة، ويمكن استخدامها في المرضى المنهكين المصابين بأمراض مصاحبة، ولكنها أقل فعالية من الجراحة.

تثنية القاع بالتنظير الداخلي يتم إجراؤها من خلال تجويف الفم. النتائج جيدة مثل ما بعد الجراحة. ومع ذلك، هناك قيود: يمكن إجراء العملية في حالة عدم وجود فتق في الجزء المريئي من الحجاب الحاجز أو في حجمه الأدنى – حتى 2 سم. الميزة الرئيسية لخيار العلاج هذا هي عدم وجود شقوق في البطن.

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