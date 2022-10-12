الأرصاد تحذر من عدم استقرار الأحوال الجوية بهذا الموعد

صرحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اعتبارًا من اليوم ليوم الأحد القادم، حيث توقعت الهيئة أن يسود البلاد طقسًا حارًا خلال ساعات النهار على محافظة القاهرة ومدن ومناطق الوجه البحري والمناطق الجنوبية من البلاد وسيناء مائلًا للحرارة على المدن والمناطق المطلة على السواحل الشمالية.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية على وجود شبورة مائية خلال تلك الفترة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومدن ومناطق الوجه البحري والسواحل الشمالية إلى جانب زيادة نشاط الرياح على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري، والمناطق الشمالية من الصعيد.

وأكدت الهيئة أن طقس الأربعاء إلى يوم الجمعة القادم سيشهد زيادة نشاط الرياح على السواحل الشمالية والمناطق الجنوبية من سيناء، والوجه البحري، والمناطق الجنوبية من سيناء والمناطق الشمالية من الصعيد.

كما أكدت الهيئة أنه اعتبارًا من السبت القادم ستواجه البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق متفرقة من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، وبسبب التغييرات السريعة والحادة بخرائط الطقس التي سيتم الإعلان عنها تبعًا لأحدث المستجدات خلال الفترة القليلة القادمة.

بيان بدرجات الحرارة اليوم الأربعاء على المدن والمحافظات المصرية

القاهرة ومدن ومناطق الوجه البحري العظمى 29 والصغرى 21.

السواحل الشمالية العظمى 27 والصغرى 20.

جنوب سيناء العظمى 32 والصغرى 23.

شمال الصعيد العظمى 30 والصغرى 18.

جنوب سيناء العظمى 35 والصغرى 22.

بيان بدرجات الحرارة ليوم الخميس على المدن والمحافظات المصرية

القاهرة ومدن ومناطق الوجه البحري العظمى 29 والصغرى 22.

السواحل الشمالية العظمى 27 والصغرى 21.

جنوب سيناء العظمى 31 والصغرى 24.

شمال الصعيد العظمى 30 والصغرى 18.

جنوب سيناء العظمى 34 والصغرى 22.

بيان بدرجات الحرارة ليوم الجمعة على المدن والمحافظات المصرية

القاهرة ومدن ومناطق الوجه البحري العظمى 28 والصغرى 21.

السواحل الشمالية العظمى 27 والصغرى 20.

جنوب سيناء العظمى 30 والصغرى 22.

شمال الصعيد العظمى 29 والصغرى 17.

جنوب سيناء العظمى 33 والصغرى 21.

بيان بدرجات الحرارة ليوم السبت على المدن والمحافظات المصرية

القاهرة ومدن ومناطق الوجه البحري العظمى 28 والصغرى 22.

السواحل الشمالية العظمى 26 والصغرى 21.

جنوب سيناء العظمى 31 والصغرى 22.

شمال الصعيد العظمى 31 والصغرى 18.

جنوب سيناء العظمى 33 والصغرى 21.

بيان بدرجات الحرارة ليوم الأحد على المدن والمحافظات المصرية

القاهرة ومدن ومناطق الوجه البحري العظمى 27 والصغرى 21.

السواحل الشمالية العظمى 26 والصغرى 21.

جنوب سيناء العظمى 31 والصغرى 22.

شمال الصعيد العظمى 28 والصغرى 18.

جنوب سيناء العظمى 34 والصغرى 22.

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