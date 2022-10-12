أخبار مصر

مسؤول أمني يكشف حقيقة رفع قيمة مخالفات المرور

هالة حسننشر في: 12 أكتوبر 2022 - 5:51م / آخر تحديث: 12 أكتوبر 2022 - 5:51م
دقيقة واحدة
مسؤول أمني يكشف حقيقة رفع قيمة مخالفات المرور
مسؤول أمني يكشف حقيقة رفع قيمة مخالفات المرور

أعلن مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء مدحت قريطم، أن ما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا” بشأن ارتفاع قيمة المخالفات المرور.

وأكد اللواء أن تلك الأنباء عارية تمامًا من الصحة، جاءت تلك التصريحات من مساعد وزير الداخلية الأسبق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “كلمة أخيرة” مساء الاثنين، وأكد أن أي تعديل على قيمة مخالفات المرور يحتاج لتعديل تشريعي يتم على قانون المرور، والزيادة لا يتم تطبيقها إلا بعد إقرارها من قبل مجلس النواب.

وأكد أن هناك حد أقصى وحد أدنى لمخالفات المرور، والأمر يعود لوكيل النيابة، وكافة المخالفات الحالية أصبحت مصورة، وتابع، “أسعار المخالفات المرورية محددة بقانون المرور الصادر تحت رقم 66 لعام 1973 وتعديلاته، وثابته ولم تشهد أي تغيير إلى الآن”.

إقرأ  توقعات وتحذيرات هامة بشأن أسعار الذهب في الفترة المقبلة

الوسوم
هالة حسننشر في: 12 أكتوبر 2022 - 5:51م / آخر تحديث: 12 أكتوبر 2022 - 5:51م
دقيقة واحدة
مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

مفاجأة سارة للمتزوجين حديثًا بكراسة شروط سكن لكل المصريين 3

مفاجأة سارة للمتزوجين حديثًا بكراسة شروط سكن لكل المصريين 3

6 أكتوبر، 2022
بالأسعار والمواصفات.. ما الفرق بين شقق الإسكان المتوسط والاجتماعي؟

بالأسعار والمواصفات.. ما الفرق بين شقق الإسكان المتوسط والاجتماعي؟

3 أكتوبر، 2022
تغييرات جوية مفاجئة وانخفاض بدرجات الحرارة خلال تلك الفترة

تغييرات جوية مفاجئة وانخفاض بدرجات الحرارة خلال تلك الفترة

3 أكتوبر، 2022
مصر للطيران تعلن أسعار تذاكر عمرة المولد النبوي الشريف

مصر للطيران تعلن أسعار تذاكر عمرة المولد النبوي الشريف

1 أكتوبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى