مسؤول أمني يكشف حقيقة رفع قيمة مخالفات المرور

أعلن مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء مدحت قريطم، أن ما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا” بشأن ارتفاع قيمة المخالفات المرور.

وأكد اللواء أن تلك الأنباء عارية تمامًا من الصحة، جاءت تلك التصريحات من مساعد وزير الداخلية الأسبق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “كلمة أخيرة” مساء الاثنين، وأكد أن أي تعديل على قيمة مخالفات المرور يحتاج لتعديل تشريعي يتم على قانون المرور، والزيادة لا يتم تطبيقها إلا بعد إقرارها من قبل مجلس النواب.

وأكد أن هناك حد أقصى وحد أدنى لمخالفات المرور، والأمر يعود لوكيل النيابة، وكافة المخالفات الحالية أصبحت مصورة، وتابع، “أسعار المخالفات المرورية محددة بقانون المرور الصادر تحت رقم 66 لعام 1973 وتعديلاته، وثابته ولم تشهد أي تغيير إلى الآن”.

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