صادم.. عمرة الـ 4400 جنيه ليست لكل المصريين

تم تداول العديد من الأنباء عن رسوم العمرة بسعر 4400 جنيه فقط لا غير، فهل تلك الأنباء صحيحة، وهل العمرة بتلك المصاريف موجه للمصريين أم ماذا؟ سيوضح إجابة المسؤولين عن تلك الأسئلة موقع مصر 365 خلال هذا التقرير.

أعلن عضو غرفة الحج والعمرة باتحاد الغرف السياحية السيد الجمل، أن العروض التي أعلن عنها وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية للمصريين الراغبين بأداء العمرة عبر التطبيق الإلكتروني “نسك”، وأكد أن تلك العروض ليست لعموم المصريين المقيمين بمصر.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أعلن أن على أي شخص مقيم بمصر يرغب في أداء مناسك العمرة كاملة بمبلغ مالي 4400 جنيه فقط كرسوم من خلال التسجيل والحجز عبر تطبيق “نسك” شاملة الإقامة والسكن ويمكن أن يتم إصدار التأشيرة في أقل من 24 ساعة.

وأوضح السيد الجمل أن تلك العروض مخصصة لحاملي تأشيرات دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا من حاملي تأشيرة “شنجن”، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي التي تتضمن التالي، البحرين، الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، عمان، قطر، الكويت”، وليس هذا الأمر متاح لعموم المصريين.

وأشار الجمل أن رسوم استخراج التأشيرات من الوكلاء السعوديين تصل لـ 753 ريال سعودي كرسوم على المنصة، بالإضافة لـ 126 ريال للنقل بحد أدنى 36 كرسي، بإجمالي 879 ريال سعودي بمعدل 4650 جنيه، بالإضافة لـ 3200 جنيه لصالح غرفة الحج والعمرة، وذلك دون احتساب الإقامة بالفنادق إلى جانب تكاليف تذاكر الطيران.

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