لكل المصريين.. تعديل جديد بمنصة نسك يتيح العمرة بـ 4400 جنيه 5 أيام

أجرت منصة نسك للحج والعمرة السعودية تعديلات جديده علي أسعار العمرة للموسم الحالي 2022 لتكون للمصريين بسعر 4400 جنيه .

واتاحت منصة نسك قبل ساعات رحلات العمرة المتجهة من مصر إلى المملكة العربية السعودية باقات اقتصادية جديدة بدأت من 840 ريال سعودي بما يعادل 4400 جنيه مصري .

وشهدت منصة نسك للحج والعمرة إقبالاً شديد خلال الساعات الماضية من الراغبين في الحصول على تأشيرات لأداء مناسك العمرة من المصريين.

وحددت منصة نسك السعودية شركتين مسؤولة عن تفاصيل رحلة الحج والعمرة من مصر أحدهم شركة فخامة البراء التي أعلنت عن تفاصيل الباقة عبر صفحتها الرسيمة .

شروط نسك لعمرة 2022 بسعر 4400 جنيه

– تقديم صورة جواز سفر المعتمر

– صورة شخصية للمعتمر

– تذكرة السفر برقم التكت

وحددت الفترة التي يمكن التقدم فيها للحصول على التأشيرة ضمن الباقة الاقتصادية لأداء مناسك العمرة في الفترة من 20 إلى 25 أكتوبر تمثل المجموعة الثانية التي ستحصل على التأشيرة من خلال موقعها الإلكتروني.

برنامج عمرة الـ4400 جنيه

حددت الشركة أن برنامج العمرة عبر منصة نسك يشمل التأشيرة والتأمين الطبي السكن لمدة 5 أيام بفندق بمكة بغرفة رباعية.

ربما ترتفع التكاليف في حالة مطار الوصول إلى المدينة المنورة يتحملها المعتمر .

وتمنح تأشيرة العمرة 2022 للمصريين في مصر ولا تشترط أن يكون المعتمر حاملا لتأشيرة شيجن أو الولايات المتحدة الأمريكية ، ولا يوجد أي قيود على التأشيرة.

والجدير بالذكر أن تصريحات وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة حول برنامج أداء العمرة للمصريين بـ 4400 جنيه قد اثارت حالة من الجدل ، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة العمرة التي تقدمها الشركات السياحية المصرية لما يزيد عن 23 ألف جنيه شاملة تكاليف السفر.

وكشفت شركة مجموعة حجازي للعمرة والفنادق السعودية احدي الشركات المسجلة في نسك للحج والعمرة أنها بدأت في تنفيذ مبادرة وزير الحج السعودي ، وانها تنظم رحلات نسائية، مؤكدة عبر صفحتها الرسمية أن البرنامج أصبح فعلي وواقع ويمكن التسجيل الآن عبر منصة نسك للحج والعمرة.

وقال عادل ضيغم عضو الجمعية العمومية لشركات السياحة أن أي مواطن يحصل على تأشيرة العمرة من منصة نسك للحج والعمرة، لأبد أن يتوجه لإحدي شركات السياحة المعتمدة على بوابة العمرة لاستكمال الإجراءات والسفر للملكة العربية السعودية لأداء العمرة .

وتوقع سفر أكثر من 50 ألف معتمر خلال شهر أكتوبر الجاري ، مؤكدا على ان الشركات تلتزم بتقديم موسم جيد للمعتمرين.