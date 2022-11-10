استمرار الأمطار.. الأرصاد الجوية تكشف توقعات طقس الساعات المقبلة

أصدر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا تفصيليلا بشأن الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة خلال 3 أيام مقبلة اعتبارًا من الخميس الموافق 10 نوفمبر 2022 وحتى يوم السبت 12 من نفس الشهر.

ومن المتوقع أن يسود خلال الساعات المقبلة وفق بيان الأرصاد، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وقال خبراء الأرصاد، إن هناك أمطار خفيفة تسقط يوم الخميس على السواحل الشمالية بنسبة حدوث 30%، بالإضافة إلى مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما تسقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وفيما يلي نعرض تفاصيل درجات الحرارة خلال ال3 أيام المقبلة:

درجات الحرارة اليوم الخميس الموافق 10-11-2022

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

الوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 17.

السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 18.

جنوب سيناء: العظمى 29 والصغرى 20.

شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 15.

جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 17.

درجات الحرارة الجمعة الموافق 11 -11-2022

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18.

الوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 18.

السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 17.

جنوب سيناء: العظمى 29 والصغرى 20.

شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 15.



جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 17.

درجات الحرارة السبت الموافق 12 -11-2022

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

الوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 17.

السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 17.

جنوب سيناء: العظمى 29 والصغرى 20.

شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 15.

جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 17.

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.