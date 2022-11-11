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قرار جديد من السياحة بشأن باركود العمرة

محمد عبد الحميدنشر في: 11 نوفمبر 2022 - 4:04م / آخر تحديث: 11 نوفمبر 2022 - 4:04م
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باركود العمرة
باركود العمرة


اتخذت غرفة شركات السياحة، قرار جديد بشأن الباركود التنظيمي لموسم العمرة لعام 1444 هجرية ، يطبق بداية من 10 نوفمبر.، وفقا لما قالته الغرفة في منشور لها.

وبداء من أمس الخميس، فإن صلاحية الباركود التنظيمي من البوابة المصرية للعمرة للمعتمرين ومشرفي الرحلات المرافقة لهم ستكون لمدة أسبوع فقط من تاريخ السفر الذي تم مراجعته على البوابة، حيث تم تعميم القرار على مختلف الشركات.
يؤدي ذلك الإجراء الخاص بباركود العمرة، إلى ضبط الموسم الخاص بها، بالإضافة إلى التقليل من بيع التأشيرات بين الشركات الغير موثقة أو لا تسير على ضوابط محددة ومعروفة وموثقة.

كما يهدف هذا الإجراء إلى منع بيع الباركود التنظيمي للعمرة، ومنع التلاعب بالتأشيرات الخاصة بالعمرة خلال الفترة المقبلة.

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محمد عبد الحميدنشر في: 11 نوفمبر 2022 - 4:04م / آخر تحديث: 11 نوفمبر 2022 - 4:04م
أقل من دقيقة
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