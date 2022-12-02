السعودية تعلن عن آليات الحصول على تأشيرة الزيارة الشخصية

أصدرت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية قرارًا رسميًا بشأن آلية الحصول على تأشيرة الزيارة الشخصية، التي يمكن من خلالها أن تستقبل أراضي المملكة العربية السعودية زيارة المعارف والأصدقاء للمواطنين السعوديين، فمن خلال تلك التأشيرة يستطيع الشخص التنقل بين المناطق والمدن الداخلية لأداء مناسك العمرة، أو لزيارة المدينة المنورة ومكة المكرمة أو زيارة الأماكن التاريخية والدينية وحضور الفعاليات الاجتماعية والثقافية.

أوضحت وزارة الخارجية السعودية إن إجراءات الحصول على تأشيرة الزيارة الشخصية تتم بطريقة إلكترونية بخطوات سهلة وميسرة عبر منصة التأشيرات بالضغط على هذا الرابط.

وأكدت الوزارة أنه يمكن للمواطنين السعوديين دعوة أصدقائهم لزيارة المملكة وأداء مناسك العمرة من خلال تقديم طلب رسمي للحصول على تأشيرة الزيارة الشخصية عبر منصة التأشيرات التابعة للوزارة وتقديم طلب، أو عبر خدمة الأفراد عبر المنصة الإلكترونية للنفاذ الوطني الموحد، ثم تعبئة البيانات المطلوبة الخاصة بالدعوة والموافقة على التعهدات اللازمة.

يتم معالجة طلب إصدار تأشيرة الزيارة الشخصية وإصدار “مستند تأشيرة زيارة شخصية” ويمكن استعراض كافة البيانات الخاصة بتأشيرة الزيارة عبر خدمة الاستعلام عن “طلب دعوة”، وأضافت الوزارة أن الشخص المدعو للزيارة يستطيع إكمال عملية دفع التأمين الطبي والرسوم بعد ملء نموذج “طلب تأشيرة دخول” عبر المنصة الإلكترونية للتأشيرات وتقديم جواز السفر والطلب للسفارة أو إلى القنصلية السعودية في البلد الضيف أو عبر المكاتب أو المراكز المعتمدة بالهيئات الدبلوماسية سالفة الذكر، ويتم استلام جواز السفر بعد صدور تأشيرة الدخول عليه.

تأتي تلك الخطوة في إطار جهود المملكة المبذولة لزيادة أعداد الزيارات الخارجية تماشيًا وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030، ولفتت وزارة الخارجية إلى إمكانية الاستعلام عن طلبات الزيارة الشخصية عبر منصة التأشيرات، ثم الضغط على أيقونة “استعلام”، وملء البيانات المطلوبة ثم الضغط على أيقونة “استعلام” لتتم مراجعة كافة البيانات عن الزيارة الشخصية.

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