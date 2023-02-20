الحكومة تكشف حقيقة تخفيض قيمة مستحقات تكافل وكرامة

تم تداول العديد من الأنباء خلال الفترة السابقة عن قيام الحكومة بخفض المستحقات المالية الموجه للدعم النقدي الخاص ببرنامج “تكامل وكرامة”، ونفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء ما تم نشره من تلك الأنباء بهذا الشأن عبر بعض مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا”.

أصدر المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء بيان رسمي جاء فيه، أنه تم التواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي باعتبارها الجهة المنوطة للسؤال عن تلك الأنباء، والتي نفت صحة تلك الأنباء، وأكدت أنه لم يتم خفض قيمة المستحقات النقدية المخصصة لبرنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، ولم يتم إصدار أي قرار رسمي بهذا الصدد.

وشددت الوزارة على انتظامها في صرف المستحقات النقدية المخصصة للمستفيدين في برنامج “تكافل وكرامة” بشكل طبيعي وبنفس القيمة المقررة لهم، دون أي تخفيض أو نقص، وذلك من خلال منافذ الصرف المختلفة المخصصة للمستفيدين من برنامج “تكامل وكرامة”.

وأكدت الوزارة أنه تم زيادة عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي، حيث يسجلوه خلال الوقت الراهن حوالي 5.2 مليون أسرة “22 مليون مواطن”، ويتم تمويل حوالي 4.6 مليون أسرة من الموازنة العامة للبلاد بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي يتحمل تكاليف 600.000 أسرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الداعمة لأنشطة الدعم النقدي تحت مظلة برنامج الحماية الاجتماعية، بتمويل نقدي يصل لـ 28 مليار جنيه، منهم 25 مليار جنيه من خزانة الدولة، و3 مليار جنيه من التحالف الوطني.

وأهابت الوزارة بالمستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” الذين يواجهون أي مشاكل في عملية الصرف أو توقف بطاقة الصرف الخاصة بهم تقديم تظلمات عبر بوابة الاستعلام للشكاوى المخصصة لبرنامج الدعم النقدي عبر الرابط التالي، tk.moss.gov.eg، أو الاتصال على رقم الخط الساخن المخصص للبرنامج، 19680.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن تم البدء في صرف المستحقات النقدية المخصصة للمستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” لشهر فبراير الجاري 2023 يوم الـ 15 من الشهر، لحاملي بطاقات “ميزة” البنكية، وذلك من خلال مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري وجميع ماكينات الصراف الآلي ATM للبنوك.

بينما يعمل المواطنين الذين لم ينتهوا بعد من استبدال البطاقات الزرقاء القديمة بسرعة استبدالها بكارت ميزة الجديد حتى يتمكنوا من صرف مستحقاتهم المالية من برنامج الدعم النقدي لشهر فبراير الجاري 2023، وذلك من خلال توجه الشخص المستفيد من البرنامج لأحد مكاتب الوحدات الاجتماعية التابع لها وتقديم مستندات المطلوبة وهي، “صورة من الرقم القومي”، وبعدها سيستلم بطاقة “ميزة” مع توضيح الرقم السري، وتفعيلها من خلال الإدارات الاجتماعية، تأتي تلك الخطوة للتسهيل على المواطنين للاستفادة من مستحقاتهم المالية الخاصة ببرنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة”.

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