تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا بشأن تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، محذرة من موجة من التقلبات الجوية مطالبة المواطنين باتخاذ حذرهم.

وتوقع خبراء الأرصاد، نشاط الرياح المحملة بالرمال والأتربة اليوم الخميس مع فرص لسقوط الأمطار على 6 محافظات ويكون الجو غائم جزئيا على معظم الأنحاء.

ومن المتوقع وفق بيان الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء مع إضرابات في أمواج البحر الأحمر والمتوسط وارتفاع الأمواج بالبحرين من 2:3 متر.

وتتعرض «الإسكندرية، مطروح، البحيرة، كفر الشيخ»، وفق بيان الأرصاد، إلى سقوط أمطار تصل نسبتها إلى 30%، مع طقس بارد، كما تشهد محافظتي «السويس، وبورسعيد» سقوط أمطار متوسطة تتراوح بين 20 إلى 30% على فترات متفاوتة على مدار اليوم.

وتنشط الرياح خاصة على محافظات جنوب الصعيد وتكون محملة بالرمال، إذ سجلت سرعتها 30 كيلو متر في مع طقس مشمس .

وحذرت الأرصاد الجوية، في بيان لها، مرضى الجيوب الأنفية، وحساسية العيون، وأصحاب الأمراض التنفسية، والسائقين بتوخي الحذر عند الخروج نظراً لوجود أتربة وسحب تحجب الرؤية الأفقية أحيانا.

درجات الحرارة اليوم

تأتي درجات الحرارة اليوم الخميس وفق بيان الأرصاد، كما يلي:

القاهرة العظمي 21 – الصغرى 15

– العاصمة الإدارية العظمى 21 – الصغرى 14

– أكتوبر العظمى 22 – الصغرى 14

– بنها العظمي 21 – الصغرى 15

– دمنهور العظمى 21 – الصغرى 13

– وادي النطرون العظمى 22 – الصغرى 14

– كفر الشيخ العظمى 20 – الصغرى 14

– المنصورة العظمى 21 – الصغرى 13

– الزقازيق العظمى الصغرى 22 – 13

– شبين الكوم العظمى 21 – الصغرى 14

– طنطا العظمى 22 – الصغرى 13

– دمياط العظمى 20 – الصغرى 14

– بورسعيد العظمى 20 – الصغرى 14

– الإسماعيلية العظمى 19 – الصغرى 14

– السويس العظمى 21 – الصغرى 13

– العريش العظمى 20 – الصغرى 13

– رفح العظمى 19 – الصغرى 13

– رأس سدر 22 – 13

– نخل العظمى 21 – الصغرى 07

– كاترين العظمى 18 – الصغرى 04

– الطور العظمى 22 – الصغرى 17

– طابا العظمى 20 – الصغرى 14

– شرم الشيخ العظمى 24 – الصغرى 15

– الإسكندرية العظمى 18 – الصغرى 13

– العلمين الجديدة العظمى 19 – الصغرى 14

– مطروح العظمى 19 – الصغرى 14

– السلوم العظمى 18 – الصغرى 12

– سيوة العظمى 18 – الصغرى 12

– رأس غارب العظمى 23 – الصغرى 15

– الغردقة العظمى 24 – الصغرى 15

– سفاجا العظمى 23 – الصغرى 15

– مرسى علم العظمى 24 – الصغرى 16

– شلاتين العظمى 27 – الصغرى 17

– حلايب العظمى 24 – الصغرى 16

– أبو رماد العظمى 24 – الصغرى 16

– رأس حدربة العظمى 26 – الصغرى 17

– الفيوم العظمى 21 – الصغرى 12

– بني سويف العظمى 21 – الصغرى 12

– المنيا العظمي 22 – الصغرى 11

– أسيوط العظمى 22 – الصغرى 12

– سوهاج العظمى 23 – الصغرى 13

– قنا العظمى 27 – الصغرى 15

– الأقصر العظمى 26 – الصغرى 15

– أسوان العظمي 28 – الصغرى 16

– الوادي الجديد العظمى 25 – الصغرى 12

– أبو سمبل العظمى 27 – الصغرى 14