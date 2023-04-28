طقس مائل للبرودة خلال الأيام القادمة

صرحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس على مدار الـ 6 أيام القادمة اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 28 من شهر أبريل الجاري، وحتى يوم الأربعاء القادم الموافق 3 من شهر مايو لعام 2023، على أن يكون هناك انخفاض طفيف للغاية بدرجات الحرارة على المناطق الشمالية في البلاد والقاهرة الكبرى وكذلك المناطق الشمالية من الصعيد.

حالة الطقس على مدار الأيام القادمة

يسود البلاد حالة من برودة الطقس وتراجع طفيف بدرجات الحرارة على المناطق الشمالية من البلاد، وحتى القاهرة الكبرى، والمناطق الشمالية من الصعيد، وسيسود البلاد بوجه عام طقسًا مائلًا للبرودة خلال ساعات الصباح مائل للحرارة خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرة والمناطق والمدن التابعة للوجه البحري، ويسود طقسًا حارًا على المناطق الجنوبية من سيناء والمناطق الشمالية من الصعيد.

ولفتت الهيئة إلى أن الطقس المائل للدفء سيسود خلال تلك الفترة السواحل الشمالية، ويسود طقسًا شديد الحرارة على المناطق الجنوبية من الصعيد مائل للبرودة خلال ساعات الليل على معظم الأنحاء.

طقس الجمعة الموافق الـ 28 من شهر أبريل الجاري 2023

من المتوقع سقوط أمطار تتفاوت بين المتوسطة والخفيفة على المناطق التابعة للسواحل الشمالية الغربية والمناطق الشمالية من الوجه البحري خلال فترات متقطعة مع وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على المناطق المطلة على السواحل الشمالية الشرقية والمناطق الجنوبية من الوجه البحري مع وجود نشاط بحركة الرياح على القاهرة الكبرى والمدن والمناطق التابعة للوجه البحري والسواحل الشمالية بالإضافة للمناطق الجنوبية من سيناء وقد تكون تكل الرياح مثيرة ومحملة بالأتربة والرمال.

أما بالنسبة للمناطق الشمالية من الصعيد فمن المتوقع أن تتعرض لنشاط بحركة الرياح المثيرة والمحملة بالأتربة والرمال خلال فترات متقطعة، وسيؤثر نشاط الرياح على البحر المتوسط مما سيؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية به، بسبب وصول سرعة الرياح من 70 لـ 60 كم/ الساعة، وارتفاع الموج من 3.5 لـ 2.5 متر.

حالة طقس السبت الموافق الـ 29 من أبريل الجاري 2023

تتوقع الهيئة سقوط أمطار خفيفة على المناطق المطلة على السواحل الشمالية والمناطق الشمالية من الوجه البحري خلال فترات متقطعة مع استمرار نشاط الرياح على محافظة القاهرة الكبرى، والمدن والمناطق التابعة للوجه البحري والمدن المطلة على السواحل الشمالية والمناطق الجنوبية من سيناء والمناطق الجنوبية من البلاد.

حالة طقس الأحد القادم 30 أبريل 2023

يتوقع سقوط أمطار خفيفة على المدن والمناطق المطلة على السواحل الشمالية الشرقية للبلاد، إلى جانب استمرار نشاط الرياح على المناطق والمدن التابعة للوجه البحري والمناطق التابعة للسواحل الشمالية الشرقية والمناطق الشمالية من الصعيد والمناطق الجنوبية من سيناء.

حالة طقس الاثنين الموافق بداية شهر مايو القادم 2023

من المتوقع تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى الوجه البحري، وكذلك الطرق المؤدية للسواحل الشمالية ومدن القناة ومناطق وسط سيناء، إلى جانب استمرار نشاط حركة الرياح على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى، ومدن ومناطق الوجه البحري، والمناطق الجنوبية من سيناء والمناطق الشمالية من الصعيد خلال فترات متقطعة.

حالة طقس الثلاثاء والأربعاء القادم الموافق 2، 3 من مايو القادم

من المتوقع أيضًا استمرار وجود الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى الوجه البحري، وكذلك الطرق المؤدية للسواحل الشمالية ومدن القناة ومناطق وسط سيناء، إلى جانب استمرار نشاط حركة الرياح على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى، ومدن ومناطق الوجه البحري، والمناطق الجنوبية من سيناء والمناطق الشمالية من الصعيد خلال فترات متقطعة.

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