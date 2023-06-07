شركة جوجل تبدأ في تحصيل ضريبة على خدماتها في مصر

وطلبت شركة جوجل، في رسالة لها، من مستخدمي الخدمات التي سيتم فرض الضريبة عليها، بتزويدها برقم التعريف الضريبي لكي تكون قادرة على تقييم الضريبة بشكل صحيح.

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حيث أعلنت شركة جوجل العالمية، بدء تحصيل ضريبة تصل إلى 14% بداية من شهر يوليو المقبل، وذلك كضريبة قيمة مضافة على خدماتها في مصر امتثالًا لقوانين الضرائب المصرية الجديدة.

وأوضحت شركة جوجل، لمستخدميها، تفاصيل الضريبة و آلية التزويد برقم التعريف الضريبي.

ومن المقرر أن يتم تطبيق الضريبة بداية من شهر يوليو المقبل، وفقا لما كشفته شركة جوجل في بيان لها.

وهذا القرار أتى بعدما بدأت وزارة المالية، منذ عامين، في فرض سياسة جديدة، وهي الاتجاه إلى تحصيل ضرائب من مختلف الخدمات التجارية والمحتوى الذي يتم عبر الإنترنت.

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و طلبت مصلحة الضرائب، العام قبل الماضي، الأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى البلوجرز – اليوتيوبرز، إلى تسجيل ملف ضريبي على الدخل وذلك عن طريق التوجه للمأمورية الواقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط.

كما طالبت مصلحة الضرائب، الأفراد الذين يصنعون محتويات على السوشيال ميديا، بالتسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه، خلال اثنى عشر شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.

وأشارت مصلحة الضرائب في بيانها، إلى أن وزارة المالية تتابع عن كثب المصلحة لالزامها ببذل كل ما لديها من جهد لتحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة بالنسبة للمعاملات على مواقع التواصل خاصة.

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