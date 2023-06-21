عجز بالسلع والمنتجات الغذائية بالأسواق المحلية.. التموين ترد

حقيقة وجود عجز بالسلع والمنتجات الغذائية بالأسواق المحلية، حيث تداولت العديد من المواقع الإلكترونية عبر صفحات التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا” شائعة بشأن وجود عجز كبير في المنتجات والسلع الغذائية بالأسواق المحلية المصرية، ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري تلك الشائعة وأكد المركز الإعلامي أن تلك الأنباء عارية تمام من الصحة ولا تستند إلى حقائق.

حقيقة وجود عجز بالسلع والمنتجات الغذائية بالأسواق المحلية

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن شائعة وجود عجز كبير في المنتجات والسلع الغذائية بالأسواق المحلية، وأكدت الوزارة أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق وليس هناك أي عجز في السلع والمنتجات الغذائية بالسوق المحلي.

رد وزارة التموين على شائعة وجود عجز بالسلع والمنتجات الغذائية بالأسواق

كما شدد وزارة التموين على توافر كافة المنتجات والسلع الغذائية بشكل طبيعي بكافة الأسواق في مختلف المحافظات المصرية وعبر منافذ التموين المنتشرة في كافة الأنحاء وكذلك في فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي التابع للوزارة.

كما أشار مسؤولي وزارة التموين، أن المخزون الاستراتيجي من المنتجات والسلع الغذائية الأساسية وغيرها من المنتجات يكفي احتياجات المستهلكين لعدة أشهر قادمة، وأوضح المسؤولين لقيام الوزارة بشن العديد من حملات التفتيش التي تتم بصورة يومية على منافذ صرف السلع والمحال بالأسواق لمتابعة موقف توافر المنتجات والسلع الغذائية ومنع التلاعب في الأسعار أو احتكار السلع.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة التموين أنه يتم إطلاق حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على جميع المنشآت التجارية والمحال العامة، من أجل التأكد على توافر السلع ومنع وجود أي ممارسات احتكارية أو تلاعب في الأسعار، والعمل على التأكد من صلاحية وجودة المنتجات المطروحة بالأسواق، ومراجعة البيانات المدونة على السلع، ومنع كافة صور الغش التجاري حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأهاب المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري بكافة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا” بتحري دقة وموضوعية الأنباء قبل نشرها وهي لا تستند لحقائق وتثير بلبلة الرأي العام، ومن أجل التأكد من صحة المعلومات يتم التواصل مع الجهات المعنية قبل نشر الأنباء.

كما أهاب المركز الإعلامي بالمواطنين في حالة وجود أي شكوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية بالمحافظات المختلفة يتم التواصل على رقح الخط الساخن الخاص بجهاز حماية المستهلك التالي: 19588، كما يمكن الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات خاطئة من خلال التواصل على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء الآتية، “01155508688 /01155508851” على مدى الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني التالي، “[email protected]”.