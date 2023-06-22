عقوبة ذبح الأضاحي في الشارع هذا العام 2023، فمن العادات السيئة للغاية التي تمارس في عيد الأضحى من كل عام ذبح الأضاحي في الشوارع وما يتخلف عنه من مخلفات عديدة تؤدي لتلوث البيئة وتشوية الشوارع بشكل عام، كما أن لها أضرار على سلامة وصحة اللحوم وسلامة وصحة الإنسان والبيئة، بسبب مخلفات عملية الذبح في الشوارع من دماء وجلود وغيرها من المخلفات الناجمة عن عملية الذبح، لهذا أعلنت وزارة التموين عن عقوبة رادعة لمن يذبح الأضاحي في الشارع هذا العام 2023.

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عقوبة ذبح الأضاحي في الشارع هذا العام 2023

كشف وزارة التموين والتجارة الداخلية عن عقوبة من يذبح الأضاحي في الشارع هذا العام 2023، حيث تم فرض غرامة مالية تقدر بـ 10 آلاف جنيه على كل من يذبح الأضاحي في الشارع.

كما صرح العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية العميد محمود السعدني، أن مجرز البساتين سيظل مفتوحًا من أجل استقبال وذبح الأضاحي طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

كما حذر العميد محمود السعدني خلال مداخلة هاتفيه له عبر برنامج “صباح الورد” الذي يتم بثه عبر القناة الفضائية “TEN” من العقوبة التي سيتم تطبيقها على من يذبح الأضاحي في الشارع، حيث سيتم تطيبق غرامة مالية تقدر بـ 10.000 جنيه، وأكد أن تلك العقوبة ستكون رادعة بشكل كافي لمنع تلك الممارسات السيئة التي تشوية الشوارع خلال أيام العيد وتؤثر على صحة وسلامة اللحوم والإنسان على حدًا سواء.