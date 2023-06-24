موعد صلاة عيد الأضحى بالقاهرة والمحافظات.. مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك في مصر 2023

مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك في مصر 2023، حيث تفصلنا أيام معدودة عن حلول عيد الأضحى المبارك 1444 هجريًا/ 2023 ميلاديًا، بعد أن أعلنت دار الإفتاء المصرية أن يوم الاثنين الماضي الموافق الـ 19 من شهر يونيو لعام 2023 هو غرة شهر ذي الحجة للعام الهجري 1444، وبناءًا عليه سيكون يوم الثلاثاء الموافق الـ 26 من شهر يونيو لعام 2023، الموافق الـ 9 من شهر ذي الحجة يوم وقفة عرفة، وسيكون موعد صلاة عيد الأضحى يوم الأربعاء الموافق الـ 28 من شهر يونيو لعام 2023 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

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مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك في مصر 2023

يبحث العديد من المواطنين عن مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك بالمحافظات والمدن المصرية المختلفة 2023، حيث تعد صلاة العيد من أهم العبادات والشعائر الإسلامية التي تمارس في عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك، ويحرص على حضورها كافة المسلمين لأداء شعائر صلاة العيد، والشعور بالفرحة والسعادة وتهنئة الأهل والأصدقاء، وستكون مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك بمصر 2023، كالتالي:

موعد صلاة عيد الأضحى 2023

موعد صلاة عيد الأضحى بالقاهرة في تمام الساعة 6:14 دقيقة.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك بالجيزة في تمام الساعة 6:22 دقيقة.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك بالإسكندرية في تمام الساعة 6:24 دقيقة.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك ببورسعيد في تمام الساعة 6:14 دقيقة.

موعد صلاة عيد الأضحى بالسويس في تمام الساعة 6:16 دقيقة.

موعد صلاة عيد الأضحى بالعريش في تمام الساعة 6:08 دقيقة.

موعد صلاة عيد الأضحى بالطور في تمام الساعة 6:16 دقيقة.

موعد صلاة عيد الأضحى بسانت كاترين في تمام الساعة 6:14 دقيقة.

موعد صلاة عيد الأضحى بطابا في تمام الساعة 6:08 دقيقة.

موعد صلاة عيد الأضحى بشرم الشيخ في تمام الساعة 6:14 دقيقة.

موعد صلاة عيد الأضحى بدمنهور في تمام الساعة 6:22 دقيقة.

موعد صلاة عيد الأضحى بطنطا في تمام الساعة 6:20 دقيقة.

موعد صلاة عيد الأضحى بالمنصورة في تمام الساعة 6:18 دقيقة.

موعد صلاة عيد الأضحى بالزقازيق في تمام الساعة 6:19 دقيقة.

موعد صلاة عيد الأضحى ببنها في تمام الساعة 6:21 دقيقة.

موعد صلاة عيد الأضحى بشبين الكوم في تمام الساعة 6:21 دقيقة.

موعد صلاة عيد الأضحى بكفر الشيخ في تمام الساعة 6:20 دقيقة.

موعد صلاة عيد الأضحى بالفيوم في تمام الساعة 6:25 دقيقة.

موعد صلاة عيد الأضحى ببني سويف في تمام الساعة 6:24 دقيقة.

موعد صلاة عيد الأضحى بالمنيا في تمام الساعة 6:28 دقيقة.

موعد صلاة عيد الأضحى بسوهاج في تمام الساعة 6:28 دقيقة.

موعد صلاة عيد الأضحى بقنا في تمام الساعة 6:24 دقيقة.

موعد صلاة عيد الأضحى بأسوان في تمام الساعة 6:28 دقيقة.

موعد صلاة عيد الأضحى بأبو سمبل في تمام الساعة 6:37 دقيقة.

موعد صلاة عيد الأضحى بمرسى مطروح في تمام الساعة 6:34 دقيقة.

موعد صلاة عيد الأضحى بالغردقة في تمام الساعة 6:18 دقيقة.

موعد صلاة عيد الأضحى بالخارجة في تمام الساعة 6:36 دقيقة.

موعد صلاة عيد الأضحى بالإسماعيلية في تمام الساعة 6:16 دقيقة.

موعد صلاة عيد الأضحى بدمياط في تمام الساعة 6:16 دقيقة.

موعد صلاة عيد الأضحى بالسلوم في تمام الساعة 6:42 دقيقة.

موعد صلاة عيد الأضحى بنويبع في تمام الساعة 6:10 دقيقة.

موعد صلاة عيد الأضحى بحلايب في تمام الساعة 6:17 دقيقة.

موعد صلاة عيد الأضحى بشلاتين في تمام الساعة 6:19 دقيقة.

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