مصير أسعار تذاكر المترو بعد تشغيل المحطات الجديدة.. هل ترتفع الأسعار؟

مصير أسعار تذاكر المترو بعد تشغيل المحطات الجديدة موضوع يشغل بال العديد من المواطنين لتلك الوسيلة الهامة للانتقالات الداخلية في ظل ارتفاع أسعار المواصلات بشكل عام بعد رفع أسعار البنزين والسولار في البلاد، وخصوصًا في ظل حالة الترقب لافتتاح عدد من المحطات الجديدة لمترو الأنفاق بالخط الثالث “إمبابه/ روض الفرج/ الطريق الدائري”، مما يزيد من قلق المواطنين بشأن رفع أسعار تذاكر المترو، بعد إعلان شركة المترو عن شروعها في تشغيل المحطات الجديدة بخط المترو الثالث في إطار تنفيذ مخطط وزارة النقل لتشغيل أكبر عدد لمحطات المترو لخدمة المواطنين وتقديم خدمات النقل على أعلى مستوى، فما مصير أسعار تذاكر المترو بعد تشغيل المحطات الجديدة بخط المترو الثالث؟ هذا ما سيوضحه موقع مصر 365 خلال هذا التقرير.

مصير أسعار تذاكر المترو بعد تشغيل المحطات الجديدة

لم تعلن وزارة النقل بشكل رسمي عن إدراج أي زيادة جديدة على أسعار تذاكر المترو بشكل رسمي إلى الآن، ولم تصرح عن أي سياسات لتسعير تذاكر المترو بعد تشغيل المحطات الجديدة، فخلال أخر تصريحات من وزير النقل المهندس كامل الوزير، أوضح أن زيادة أسعار تذاكر المترو لـ 12 جنيه يصبح عند استقلال الراكب لأكثر من 25 محطة في تلميح منه عن وصول قيمة تذكرة المترو لتلك القيمة بعد افتتاح المراحل الجديدة لمترو الأنفاق بالخط الثالث.

ويجدر هنا الإشارة إلى ان الخط الثالث لمترو الأنفاق سيصل لمنطقة إمبابة وروض الفرج والطريق الدائري، وأوضح وزير النقل خلال تصريحات سابقة له أن أسعار تذاكر المترو والاشتراكات الشهرية الخاصة بالقطار الكهربائي الخفيف LRT ستكون كالتالي:

سعر تذكرة ركوب المترو 10 جنيه لعدد 3 محطات.

سعر تذكرة ركوب المترو 15 جنيه لعدد 5 محطات.

سعر تذكرة ركوب المترو 20 جنيه لعدد 7 محطات.

أسعار اشتراكات مترو الأنفاق الشهرية

300 جنيه اشتراك شهري لعدد 3 محطات بنسبة خصم 50%.

500 جنيه اشتراك شهري لعدد 5 محطات بنسبة خصم 47%.

600 جنيه اشتراك شهري لعدد 7 محطات.

وسائل المواصلات للعاصمة الإدارية الجديدة

كما أعلن المهندس كامل الوزير وزير النقل خلال فعاليات مؤتمر صحفي عقد مؤخرًا، أن موظفي الدولة العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة فلهم منظومة نقل جديدة للحي الحكومي ستكون وسائل نقل مختلفة داخل تلك المنظومة ومن ضمنها:

شبكة مترو الأنفاق.

القطار الكهربائي الخفيف LRT.

النقل بالحافلات من القاهرة الكبرى للعاصمة الإدارية الجديدة.

النقل الذكي داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

وشدد الوزير على أن الاعتماد الأساسي للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة هو القطار الكهربائي الخفيف LRT، ومترو الأنفاق، حيث تم التعاقد مع 9 شركات من القطاع الخاصة المتخصصة لتشغيل ما يقرب من 48 مسار أتوبيس نقل جماعي للعمل على ربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة بإجمالي 369 حافلة نقل جماعي.

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مسار القطار الكهربائي الخفيف LRT مع خط المترو

أوضح وزير النقل أنه تم العمل على ربط خطوط مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى مع القطار الكهربائي الخفيف LRT بالخط الثالث لمترو الأنفاق وذلك بمحطة مترو عدلي منصور التبادلية المركزية التي تضم 5 وسائل نقل، وهم:

القطار الكهربائي الخفيف LRT.

مترو الأنفاق.

خط سكة حديد.

السوبر جات.

الأوتوبيس الترددي.

وسيتم تبادل الخدمة مع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة بمحطة الفنون والثقافة، مع خط السكة الحديد “عدلي منصور/ السويس” في محطة بدر، كما تم ربط القطار الكهربائي الخفيف LRT بالمجتمعات العمرانية المجاورة في “المستقبل، والشروق، وبدر، وهليوبوليس، والعاشر” بمبنى باصات تحمل نفس شعار القطار تسهيلًا على المواطنين.

توقعات نسبة زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق والقطارات

ويجدر هنا الإشارة إلى أن البلاد تتجه لزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق والقطارات بنسبة لن تقل عن 25%، وذلك بهدف تقليل عجز إيرادات هيئتي مترو الأنفاق والسكك الحديدية، على أن يتم فرض تلك الزيادة بعد تطبيق إجراءات الحماية الاجتماعية التي سبق وأقرها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وبحسب التصريحات الإعلامية لوزير النقل.

عوامل هامة وراء قرار زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق والقطارات

حدد العديد من خبراء الاقتصاد العوامل وراء القرار المتوقع والمرتقب بشأن زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق والقطار وهي كالتالي:

زيادة أسعار الوقود خلال الشهر السابق. خفض مديونيات هيئات النقل. الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للركاب. زيادة عدد الخطوط.

وجه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية والتي تضم ما يقرب من مليون أسرة منضمة تحت لواء برنامج تكافل وكرامة، الذي يعد أول برنامج دعم نقدي في البلاد، بالإضافة لصرف مساعدات استثنائية لـ 9 مليون أسرة لمدة 6 أشهر قادمة، إلى جانب توزيع مليوني كرتونة سلع غذائية بنصف التكلفة بشكل شهري، وتبلغ التكلفة الإجمالية لتلك الحزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية حوالي 11 مليار جنيه أي ما يعادل 577.7 مليون دولار بحسب البيان الرسمي الصادر عن رئاسة الجمهورية.

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