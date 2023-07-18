الحل السحري لتجنب حر الصيف.. طريقة شحن كارت الكهرباء بالموبايل

في ظل إذدهار التقدم التكنولوجي في عصرنا الحالي، أصبح بإمكان أي شخص لديه هاتف من الهواتف الذكية شحن كارت الكهرباء لديه باستخدام الهاتف الذكي دون الحاجة للذهاب إلى محل بقالة أو استخدام ماكينات الدفع الإلكتروني الأخرى.

كما يمكن شحن كارت الكهرباء بأي مبلغ مالي يحتاجه المواطن في أي وقت باستخدام خاصية NFC (اتصال المدى القريب)، وتسمح هذه الخاصية بإجراء عمليات مالية آمنة وتبادل المحتوى الرقمي، بالإضافة إلى توصيل الأجهزة الإلكترونية عن طريق اللمس.

ومن الشروط اللازمة لشحن كارت العداد الذكي باستخدام الهاتف المحمول:

يجب أن يدعم كارت العداد الكهربائي خاصية NFC، في حال عدم دعم الكارت لهذه الخاصية، يمكن للمواطن استبداله من شركة الكهرباء خلال دقائق قليلة. يجب أن يدعم الهاتف المحمول خاصية NFC. يجب أن يكون لدى المواطن محفظة إلكترونية تابعة لشركة الهواتف المحمولة أو كارت دفع إلكتروني يتبع لأحد البنوك.

لذلك فإن باستخدام هذه التقنية الحديثة، قد تم تسهيل عملية شحن كارت الكهرباء وتوفير الوقت والجهد للمواطن، مع الحفاظ على أمان المعاملات المالية وتحقيق راحة الاستخدام.

ونوفر لك في هذا المقال معلومات مفصلة حول طرق شحن عداد الكهرباء المسبوق الدفع باستخدام تقنية NFC، حيث يمكنك شحن الرصيد على الهاتف المحمول وذلك دون الحاجة للخروج من المنزل. إليك بعض المعلومات المهمة حول هذه الطريقة:

التأكد من دعم العداد لتقنية NFC: قبل الشحن، يجب التحقق من أن عداد الكهرباء الخاص بك يدعم تقنية NFC. في حال عدم الدعم، يمكنك الحصول على عداد جديد يدعم هذه التقنية من شركة الكهرباء التي تتعامل معها. تحميل تطبيق الكهرباء: قم بتحميل تطبيق الكهرباء الخاص بشركة الكهرباء التي تخدم منطقتك. يمكنك العثور على التطبيق عادةً على متجر التطبيقات الخاص بنظام التشغيل الذي يعمل عليه هاتفك. إعداد المحفظة الإلكترونية: قم بإنشاء محفظة إلكترونية أو كارت دفع إلكتروني تابع لأحد البنوك. يمكنك ربط محفظتك الإلكترونية بحسابك البنكي لتمكين عمليات الدفع. اتصال الهاتف بالعداد: قم بتمكين خاصية NFC على هاتفك المحمول وقم بتمريره بجوار العداد الكهربائي المدعوم لتنشيط خاصية NFC. شحن الرصيد: قم بفتح تطبيق الكهرباء على هاتفك واتبع الخطوات الموجودة لشحن الرصيد. قد تحتاج إلى إدخال بيانات العداد أو رقم الحساب الخاص بك لإكمال العملية. التحقق من الرصيد: بعد إكمال عملية الشحن، يمكنك التحقق من الرصيد المحدث على تطبيق الكهرباء أو من خلال إرسال رمز أمر إلى الرقم المخصص لذلك.

من خلال هذه الطريقة السهلة والمريحة، يمكنك شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع باستخدام هاتفك المحمول وتقنية NFC، وتجنب الحاجة للذهاب إلى المتاجر أو مراكز الدفع الإلكتروني. تأكد من اتباع التعليمات المقدمة من قبل شركة الكهرباء وضمان أن تكون محفظتك الإلكترونية جاهزة للدفع.

ما هي تقنية NFC؟

خاصية NFC (اتصال المدى القريب) هي تقنية لاسلكية تتيح اتصالًا قريب المدى بين جهازين متوافقين. تتضمن هذه التقنية شريحة إلكترونية مدمجة في الأجهزة التي تدعمها، مثل الهواتف الذكية. تعمل تقنية NFC عندما يتم وضع الأجهزة المتوافقة بجوار بعضها البعض، عادةً عندما يتم لمسها أو تقاربها على بُعد أقل من 4 سم.

تمكن خاصية NFC الأجهزة من تبادل المعلومات والبيانات وإجراء المعاملات بشكل آمن وسريع. يمكن استخدامها لإرسال واستقبال الملفات، وقراءة بطاقات الدفع، وتفعيل الوظائف المختلفة في الهواتف الذكية، مثل دفع الفواتير وشحن الرصيد.

فيما يتعلق بشحن عداد الكهرباء مسبق الدفع، يمكن استخدام خاصية NFC للاتصال بالكارت المزود بتقنية NFC الذي يدعمه العداد الذكي الخاص بشركة الكهرباء. يتيح ذلك شحن الرصيد على العداد بواسطة تطبيقات مثل “سهل” و “My Fawry” و “خالص” و “Shal 1” و “Gtpay2”. يمكن للمستخدم شحن العداد بواسطة الهاتف المحمول الخاص به من خلال تحويل رصيد من المحفظة الإلكترونية أو باستخدام بطاقات الفيزا.

تستخدم خاصية NFC في الكثير من التطبيقات والخدمات اليومية، وتوفر وسيلة سهلة وآمنة للاتصال والتفاعل بين الأجهزة المتوافقة.

وفيما يلى طريقة شحن العداد باستخدام الهاتف المحمول:

قم بالتوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة لك واطلب تغيير كارت الشحن القديم بآخر يدعم تقنية NFC. تحقق من أن جهاز الهاتف المحمول الخاص بك يعمل بنظام Android ويدعم تقنية NFC. قم بتنزيل وتثبيت تطبيق “سهل” إذا كان عداد الكهرباء نوعه “جلوبال”، أو قم بتنزيل تطبيق الكهرباء “خالص” لأنواع العدادات الأخرى من متجر Google Play أو App Store. قم بتشغيل تطبيق “سهل” أو “خالص” وقم بتمرير كارت شحن العداد على الجزء الخلفي من الهاتف المحمول الذي يدعم تقنية NFC لقراءة البيانات. حدد تفاصيل الاستهلاك للاطلاع على الرصيد المتبقي في العداد. حدد خيار شحن العداد وأدخل المبلغ الذي ترغب في خصمه من رصيد المحفظة الإلكترونية أو باستخدام بطاقة الفيزا. اضغط على زر “توجيه بالدفع” مع الاستمرار في وضع كارت الشحن على الجزء الخلفي من الهاتف المحمول. أدخل الكارت في عداد الكهرباء ليتم تحويل الرصيد وشحن العداد بالمبلغ المحدد.

يرجى ملاحظة أن الخطوات قد تختلف قليلاً حسب تطبيق الكهرباء الذي تستخدمه وشركة توزيع الكهرباء التابعة لك. قد يتطلب الأمر أيضًا تفعيل خاصية NFC على هاتفك المحمول قبل استخدامها لشحن عداد الكهرباء.