فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو وطرق الدفع الالكتروني

كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو الجاري 2023 لجميع مستخدمي خدمات الشركة المصرية للاتصالات للتليفونات الأرضية، حيث بدأت بالفعل السداد الفعلي لفاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو الجاري منذ الـ 5 من يوليو الجاري 2023، وسيقدم موقع مصر 365 كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو الجاري 2023.

طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو الجاري 2023

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو الجاري 2023، بخطوات سهلة وبسيطة كالتالي:

تسجيل الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات بالضغط على هذا الرابط.

تسجيل الدخول على حساب العميل إذا كان مسجل في الموقع من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعدها يتم اختيار أيقونة “فاتورتي”.

ثم الضغط على أيقونة “استعلام عن الفاتورة”.

ثم كتابة رقم الهاتف الأرضي الخاص بالعميل.

ثم الضغط على أيقونة “استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو” وستظهر كافة التفاصيل الخاصة بفاتورة التليفون الأرضي.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

كما يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال الاتصال بخدمة العملاء الشركة المصرية للاتصالات بالاتصال على رقم 111 لمعرفة القيمة المستحقة للسداد عن فاتورة شهر يوليو الجاري 2023.

فاتورة التليفون الأرضي من الشركة المصرية للاتصالات

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن إصدار فاتورة التليفون الأرضي بشكل ربع سنوي “كل 3 أشهر” خلال الأشهر التالي:

شهر يناير.

شهر أبريل.

شهر يوليو.

شهر أكتوبر.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

يمكن سداد الفاتورة التليفون الأرضي بالعديد من الوسائل الحديثة للدفع الإلكتروني ومنها شبكات فوري كما يمكن دفعها من خلال خدمة فودافون كاش وتطبيقات البنوك المختلفة عبر الهواتف المحمولة.