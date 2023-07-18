حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 18 يوليو في مصر

تشهد البلاد في هذه الفترة موجة من الطقس الحار، ويبدأ المواطنون في التساؤل عن حالة الطقس اليوم في مصر، الثلاثاء 18 يوليو، حيث أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، في حين يكون معتدلًا ليلاً، وفي هذا التقرير، سنعرض لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو.

توقعات درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم في مصر

كشف الدكتور محمود القاياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار موجة الطقس الحارة وارتفاع درجات الحرارة لمدة أسبوع، وأوضح أن درجات الحرارة العظمى في القاهرة من المتوقع أن تتراوح بين 37 إلى 38 درجة مئوية حتى منتصف الأسبوع، ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة المحسوسة حوالي 41 درجة مئوية، وذلك بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة وانخفاض سرعة الرياح.

ارتفاع درجات الحرارة:

وفي مداخلة هاتفية لعضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، في برنامج “مصر جديدة” مع الإعلامية أنجي أنور، أكد أن درجات الحرارة في منطقة جنوب الصعيد من المتوقع أن تتراوح بين 40 إلى 41 درجة مئوية، ودرجات الحرارة المحسوسة قد تصل حتى 46 درجة مئوية.

وأشار إلى أن درجات الحرارة اليوم الثلاثاء ستصل إلى 38 درجة مئوية في القاهرة، و44 درجة مئوية في الصعيد. وأوضح أن درجات الحرارة ستنخفض قليلاً يومي الجمعة والسبت بنسبة طفيفة تصل إلى درجة أو درجتين، ولكن هذا التغير لن يكون ملحوظًا، ومن ثم، ستعاود درجات الحرارة الارتفاع من جديد يوم الأحد لتصل إلى 38 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 18 يوليو:

من المتوقع أن يشهد البلاد طقسًا حارًا ورطبًا في الصباح، وشديد الحرارة خلال فترة النهار في القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد والسواحل الشمالية الغربية والشرقية. أما في الليل، فمن المتوقع أن يكون الطقس معتدلًا في جميع المناطق.