كيف تتأثر مصر بانسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب؟.. مسئول يجيب!

علق الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، على انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب، قائلاً: “من السابق لأوانه الحكم على هذا الأمر لأن أي اضطرابات تحدث في سلاسل الإمداد بشكل سلبي تؤثر على الأسعار، وقد حدثت زيادة في أسعار القمح على شاشات البورصات العالمية بنسبة 2.7%”.

وأضاف “عشماوي” خلال مداخلة هاتفية في برنامج “كلمة أخيرة” الذي يعرض على قناة “أون إي”، اليوم الإثنين، أن العديد من الدول قد عقدت اتفاقيات لاستيراد القمح خارج روسيا وأوكرانيا تحسباً لانسحاب روسيا من اتفاقية تجميد الحبوب. وأكد أن مصر، منذ جائحة كورونا، استوعبت التغيرات العالمية التي تسببت في اضطراب سلاسل الإمداد، بما في ذلك الأزمة الروسية الأوكرانية، وعملت على زيادة المخزون الاستراتيجي للسلع وزيادة الطاقة الاستيعابية. وأشار قائلاً: “في الوقت الحالي، لدينا احتياطات آمنة من القمح تكفي لمدة 6 أشهر، ولدينا احتياطي لعدد من السلع الاستراتيجية”.

وأكد أن مصر قد تعلمت الدروس جيدًا من الأزمات التي واجهتها في السنوات السابقة، وقامت بتأمين احتياطي آمن من السلع وتوفير طاقة تخزينية كبيرة لاستيعاب تلك الاحتياطات.