أطلق الهيئة العامة للأرصاد الجوية العديد من التحذيرات العاجلة للمواطنين بشأن طقس الأسبوع الجاري، في ظل استمرار الموجة الحارة التي تحتاج البلاد حاليًا، حيث من المتوقع أن يظل ارتفاع درجات الحرارة بصورة أكبر حتى نهاية الأسبوع الجاري، الإضافة لارتفاع نسب الرطوبة في الجو مما يزيد من زيادة الإحساس بالحرارة المرتفعة.

الأرصاد تعلن موعد انتهاء الموجه الحارة في مصر

وأطلق عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية محمود القياتي العديد من التحذيرات للمواطنين، خلال اتصاله الهاتفي مع الإعلامي محمد على خير ببرنامج “المصري أفندي” الذي يتم بثه عبر القناة الفضائية “المحور”، وأكد أن يوم الخميس الماضي، هو اليوم الذي بدأت فيه بالفعل الموجة الحارة الحالية حيث بدأت درجات الحرارة في الارتفاع بصورة كبيرة.

وأكد أنه على مدار منتصف الأسبوع السابق، فقد كانت درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية، حيث لم تتجاوز الـ 35 درجة مئوية، فهذا هو المعتاد من الطقس خلال تلك الأيام من كل عام.

ارتفاع شديد بدرجات الحرارة:

أكد أن درجات الحرارة بدأت في الارتفاع بشكل تدريجي من 36 درجة مئوية، ولكنها تكون أعلى من درجات الحرارة المحسوسة بسبب ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة التي نشعر بها، حيث تكون الحرارة المحسوسة تتراوح ما بين 38 لـ 39 درجة مئوية.

وأوضح أن يومي الأحد والاثنين السابقيين كانوا أيام ذروة تلك الموجة الحارة حيث كانت درجة الحرارة متراوحة ما بين 37 و38 درجة مئوية ولكن درجات الحرارة المحسوسة وصلت لـ 40 درجة مئوية، وعلى المناطق الجنوبية من الصعيد وصلت درجات الحرارة المحسوسة لـ 44 درجة مئوية حيث سيطرة أجواء شديدة الحرارة على المناطق الجنوبية من البلاد.

نصائح هامة في حالة ارتفاع درجات الحرارة:

أكد القباني، أنه في حالة ارتفاع درجات الحرارة لابد من تأجيل أي خروجات من المنازل من الساعة الـ 12 ظهرًا وحتى الساعة الـ 4 عصرًا، ومن يضطر للخروج في تلك الأوقات عليه وضع غطاء يقيه من أشعة الشمس، والإكثار من شرب السوائل والمياه.

بالإضافة لضرورة التواجد في مناطق جيدة الرطوبة، وأوضح أن السواحل الشمالية ستكون درجات الحرارة أقل، حيث أن درجات الحرارة في تلك المناطق حول المعدلات الطبيعية ما بين 32 و33 درجة مئوية خلال ساعات النهار.

حالة الطقس في مصر:

صرحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتورة منار غانم، أن حالة الطقس يوم الأحد السابق شهدت أعلى درجة حرارة خلال الأسبوع الجاري، والسبب في هذا تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي بطبقات الجو العليا مما أدى لزيادة فترات سطوح الشمس وارتفاع نسبة الرطوبة.

كما أشارت إلى أن منخفض الهند الموسمي يواصل تأثيره على البلاد، حيث يصاحبه كتل هوائية شديدة الحرارة تمر على البحر الأبيض المتوسط، وتحمل كميات كبيرة من بخار المياه، مما يؤدي لزيادة نسب الرطوبة، وارتفاع درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية بقيم تتراوح ما بين درجتين و3 درجات مئوية.

وأوضحت أن درجات الحرارة العظمي هي المقاسة في الظل، ولكن الحرارة المحسوسة تكون أعلى بقيم تزيد عن درجتين و3 درجات، كما أن التعرض مباشرة لأشعة الشمس يؤدي لزيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

موعد انتهاء الموجة الحارة:

وأكدت الدكتورة منار، أن ارتفاع درجات الحرارة سيستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، ومن المتوقع بعدها أن تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف خلال الأيام القليلة القادمة لتصل لمستوى 36 درجة مئوية مع نهاية الأسبوع الجاري، ولكن ارتفاع نسب الرطوبة هو ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت أن الرياح ستهدأ ولن يكون لها أن نشاط يؤثر بشكل كبير مما يؤدي لزيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة في ظل ارتفاع نسب الرطوبة والشعور بالاختناق نهارًا وليلًا، ونصحت بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، وعدم البقاء والتعرض لفترات طويلة تحت أشعة الشمس.

وأوضحت أن الشبورة المائية تكون خفيفة خلال ساعات الصباح الباكر حتى الساعة الـ 6:00 صباحًا على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري ومناطق وطس سيناء ومدن القناة.

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