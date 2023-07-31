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رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميًا

إدارة الأخبارنشر في: 31 يوليو 2023 - 7:55ص / آخر تحديث: 31 يوليو 2023 - 7:55ص
دقيقة واحدة
رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بعد اعتمادها رسميا
رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بعد اعتمادها رسميا

ننشر رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس، بعد اعتمادها رسميًا من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2023، ومن المقرر أن يُعقَد الدكتور رضا حجازي مؤتمرًا صحفيًا اليوم الإثنين في ديوان الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 ومعدلات النجاح، بالإضافة إلى الحصول على تفاصيل شاملة حول نتيجة الثانوية العامة 2023.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

يتاح لطلاب الثانوية العامة فرصة الحصول على نتيجة الثانوية العامة، فور انتهاء المؤتمر الصحفي غدًا، من خلال زيارة موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والاطلاع على النتائج.

كما قامت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتوفير رابط مباشر لنتيجة الثانوية العامة 2023، يمكن من خلاله الحصول على، نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس، والاسم في جميع المحافظات عبر موقعها natega.cpyp.net .

وفي سياق متصل، وجَّه الوزير رسالة هامة وعاجلة لطلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم بشأن نتيجة الثانوية العامة، ونشر الوزير هذه الرسالة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حيث قال: “أبنائي الطلاب والطالبات الأعزاء.. أتوجه لكم بخالص التهنئة بمناسبة اعتماد نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣.”

وأضاف الوزير: “رسالتي لأبنائي الطلاب.. نتيجة الثانوية العامة تمثل بدايةً لمرحلة جديدة، أتمنى لكم أن تحمل هذه المرحلة مستقبلاً مشرقًا يلبي أهدافكم وتطلعاتكم، كما أود أن أذكركم بأن النجاح في الحياة العملية لا يتوقف على المجموع في الثانوية العامة فقط، بل يتطلب الاجتهاد والتفاني واكتساب المهارات والمعرفة والقدرات؛ فهذه هي السبيل لتحقيق آمالكم ومواكبة تطورات العصر الذي يعتبر العلم والمعرفة وتطوير المهارات أساسًا من أسس وظائف المستقبل”.

كما وجه الوزير رسالة إلى أولياء الأمور قائلاً: “رسالتي لأولياء الأمور.. ثقوا في أبنائكم ووفروا لهم الحب والطمأنينة ودعموهم في اختياراتهم أيا كانت وساهموا في تطوير قدراتهم ووفروا لهم الفرص للتعلم والتطور؛ فصناعة النجاح والتفوق لا تتوقف عند النتائج فقط، بل تتطلب استمرارية التعلم والتطور على أسس سليمة من التعلم والمعرفة”.

وفي ختام رسالته، قدم الوزير شكره وتقديره وامتنانه لكافة العاملين في وزارة التربية والتعليم وزملائه المعلمين على الجهود الكبيرة التي بذلوها خلال العام الدراسي الكامل.

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إدارة الأخبارنشر في: 31 يوليو 2023 - 7:55ص / آخر تحديث: 31 يوليو 2023 - 7:55ص
دقيقة واحدة
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