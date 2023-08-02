أخبار مصر

ارتفاع غير مسبوق بدرجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس أغسطس

هبة حسننشر في: 2 أغسطس 2023 - 5:57ص / آخر تحديث: 2 أغسطس 2023 - 5:58ص
دقيقة واحدة
ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق خلال أغسطس الجاري 2023
ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق خلال أغسطس الجاري 2023

ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق خلال أغسطس الجاري 2023، حيث صرحت عضو المكتب الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتور منار غانم، أن طقس أغسطس الجاري من المتوقع أن يكون أكثر سخونة عن المعدلات الطبيعة لطقس شهر أغسطس من كل عام، فمن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة زيادة عن المعدلات الطبيعة بدرجة أو درجتين.

ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق خلال أغسطس الجاري 2023

وتوقعت أن يكون شهر أغسطس لهذا العام 2023 مختلف عن السنوات السابقة، من حيث زيادة الشعور بارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة في الجو، جاءت تلك التصريحات من الدكتورة منار غانم عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب عبر برنامج “الحكاية”.

وأوضحت أن درجات الحرارة المتوقعة لشهر أغسطس الجاري 2023 لن تكون بنفس معدلاتها خلال شهر يوليو السابق، وكشفت أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تتوقع أن يكون طقس شهر أغسطس الجاري تبعًا للبيانات المناخية للمحطات التابعة للهيئة ستكون أعلى من معدلاتها الطبيعة لنسب الرطوبة خلال فصل الصيف مما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة خلال الشهر الجاري.

الوسوم
هبة حسننشر في: 2 أغسطس 2023 - 5:57ص / آخر تحديث: 2 أغسطس 2023 - 5:58ص
دقيقة واحدة
مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2023.. ادفعها الآن أونلاين

29 يوليو، 2023
كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو الجاري 2023

فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو وطرق الدفع الالكتروني

29 يوليو، 2023
هل يُطبق العمل من المنزل يوم الأحد على القطاع الخاص؟.. مسئول يُجيب!

هل يُطبق العمل من المنزل يوم الأحد على القطاع الخاص؟.. مسئول يُجيب!

28 يوليو، 2023
إجراءات عاجلة من الحكومة لمواجهة مشكلة انقطاع الكهرباء

العمل من المنزل.. أبرز إجراءات الحكومة لحل مشكلة الكهرباء

28 يوليو، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

نعتمد بشكل كامل على العائد الإعلاني، الرجاء تعطيل الإعلانات للاستمرار