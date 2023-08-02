ارتفاع غير مسبوق بدرجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس أغسطس
ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق خلال أغسطس الجاري 2023، حيث صرحت عضو المكتب الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتور منار غانم، أن طقس أغسطس الجاري من المتوقع أن يكون أكثر سخونة عن المعدلات الطبيعة لطقس شهر أغسطس من كل عام، فمن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة زيادة عن المعدلات الطبيعة بدرجة أو درجتين.
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ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق خلال أغسطس الجاري 2023
وتوقعت أن يكون شهر أغسطس لهذا العام 2023 مختلف عن السنوات السابقة، من حيث زيادة الشعور بارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة في الجو، جاءت تلك التصريحات من الدكتورة منار غانم عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب عبر برنامج “الحكاية”.
وأوضحت أن درجات الحرارة المتوقعة لشهر أغسطس الجاري 2023 لن تكون بنفس معدلاتها خلال شهر يوليو السابق، وكشفت أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تتوقع أن يكون طقس شهر أغسطس الجاري تبعًا للبيانات المناخية للمحطات التابعة للهيئة ستكون أعلى من معدلاتها الطبيعة لنسب الرطوبة خلال فصل الصيف مما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة خلال الشهر الجاري.