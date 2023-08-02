تنسيق الجامعات.. مؤشرات تنسيق الجامعات الأهلية ومصاريف العام الجديد 2023/ 2024

مؤشرات تنسيق الجامعات الأهلية ومصاريف العام الجديد 2023/ 2024، حيث تزيد عمليات البحث عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا” عن توقعات تنسيق الجامعات الأهلية 2023/ 2024 بعد إعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الكليات لعام 2023 وتنسيق الجامعات الأهلية وشروط القبول بها للعام الجديد، وسيرصد موقع مصر 365 خلال هذا التقرير توقعات تنسيق الجامعات الأهلية 2023/ 2024.

مؤشرات تنسيق الجامعات الأهلية ومصاريف العام الجديد 2023/ 2024

صرح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي خلال مؤتمر صحفي نتيجة الثانوية العامة لعام 2022/ 2023، مع ذكر الدرجات والنسب المئوية لنجاح طلال الثانوية العامة لهذا العام التي جاءت أقل قليلًا عن العام الدراسي السابق، وتعد تلك المقدمات مؤشرًا قويًا لتنسيق الكليات 2023، والتي يتوقع أن تكون أقل من العام الماضي بنسب قليلة.

تنسيق الجامعات الأهلية 2023/ 2024

وبناءًا على تصريحات الدكتور رضا حجازي فمن المتوقع أن يقل تنسيق الجامعات الأهلية لهذا العام 2023/ 2024، وفيما يلي توقعات تنسيق الجامعات الأهلية 2023/ 2024، كنموذج استرشادي لتنسيق الجامعات لهذا العام:

الحد الأدنى لتنسيق الجامعات الأهلية 2023، كليات الطب البشري 82%.

الحد الأدنى لتنسيق الجامعات الأهلية 2023، كليات طب الأسنان 79%.

الحد الأدنى لتنسيق الجامعات الأهلية 2023، كليات العلاج الطبيعي 78%.

الحد الأدنى لتنسيق الجامعات الأهلية 2023، كليات الصيدلة 78%.

الحد الأدنى لتنسيق الجامعات الأهلية 2023، كليات الطب البيطري 73 %.

الحد الأدنى لتنسيق الجامعات الأهلية 2023، كليات الهندسة 65 %.

الحد الأدنى لتنسيق الجامعات الأهلية 2023، كليات علوم الحاسب 62 %.

الحد الأدنى لتنسيق الجامعات الأهلية 2023، كليات تكنولوجيا العلوم الصحية وكليات التكنولوجيا الحيوية 59%.

الحد الأدنى لتنسيق الجامعات الأهلية 2023، كليات الفنون التطبيقية (الشعبة العلمية) 59 %.

الحد الأدنى لتنسيق الجامعات الأهلية 2023، كليات العلوم الأساسية 58%.

الحد الأدنى لتنسيق الجامعات الأهلية 2023، كليات الإعلام وفنون الإتصال (الشعبة الأدبية) 55%.

الحد الأدنى لتنسيق الجامعات الأهلية 2023، كليات اللغات والترجمة 55%.

الحد الأدنى لتنسيق الجامعات الأهلية 2023،كليات الاقتصاد والعلوم السياسية 55%.

الحد الأدنى لتنسيق الجامعات الأهلية 2023، كليات الاقتصاد والإدارة 55%.

الحد الأدنى لتنسيق الجامعات الأهلية 2023، كليات الزراعة 55 %.

الحد الأدنى لتنسيق الجامعات الأهلية 2023،كليات الآداب 55 %.

الحد الأدنى لتنسيق الجامعات الأهلية 2023، كليات الآثار 55 %.

الحد الأدنى لتنسيق الجامعات الأهلية 2023، كليات التربية 55 %.

الحد الأدنى لتنسيق الجامعات الأهلية 2023، كليات السياحة والفنادق 55 %.

الحد الأدنى لتنسيق الجامعات الأهلية 2023،كليات الحقوق 55 %.

الحد الأدنى لتنسيق الجامعات الأهلية 2023، كليات التمريض 55 %.

الحد الأدنى لتنسيق الجامعات الأهلية 2023، كليات العلوم السنيمائية 55 %.

قائمة الجامعات الأهلية بمصر

جامعة أسيوط الأهلية.

جامعة المنصورة الأهلية.

جامعة المنيا الأهلية.

جامعة المنوفية الأهلية.

جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

جامعة حلوان الأهلية.

جامعة الزقازيق الأهلية.

جامعة بنها الأهلية.

جامعة قنا الأهلية.

جامعة الإسكندرية الأهلية.

جامعة بني سويف الأهلية.

جامعة شرق بورسعيد الأهلية.

جامعة الملك سلمان الدولية.

جامعة العلمين.

جامعة الجلالة.

جامعة المنصورة الجديدة.

مصاريف الجامعات الأهلية للعام الجديد 2023/ 2024

لم تصدر أي تعليمات رسمية من قبل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية حتى الوقت الراهن عن أي زيادة بمصاريف الجامعات الأهلية للعام الدراسي الجديد 2023/ 2024، وفيما يلي مصاريف الجامعات الأهلية بمصر للعام الدراسي السابق:

مصاريف جامعة الملك سلمان

مصاريف جامعة الملك سلمان، كلية الطب البشري 105 آلاف جنيه.

مصاريف جامعة الملك سلمان، كلية طب الأسنان 97 ألف جنيه.

مصاريف جامعة الملك سلمان، كلية الطب البيطري 60 ألف جنيه.

مصاريف جامعة الملك سلمان، كلية العلاج الطبيعي 63 ألف جنيه.

مصاريف جامعة الملك سلمان، كلية علوم التمريض 31 ألف جنيه.

مصاريف جامعة الملك سلمان، كلية الصيدلة 85 ألف جنيه.

مصاريف جامعة الملك سلمان، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 39 ألف جنيه.

مصاريف جامعة الملك سلمان، كلية الهندسة والحاسبات 69 ألف جنيه.

مصاريف جامعة الملك سلمان، كلية الهندسة المعمارية 69 ألف جنيه.

مصاريف جامعة الملك سلمان، كلية علوم وهندسة المنسوجات 58 ألف جنيه.

مصاريف جامعة الملك سلمان، كلية الفنون 49 ألف جنيه.

مصاريف جامعة الملك سلمان، كلية الزراعات الصحراوية 43 ألف جنيه، على أن يتم دفع المصروفات مقسومة على الفصلين الدراسين.

مصاريف جامعة الملك سلمان، كلية العلوم الأساسية المتقدمة 48 ألف جنيه.

مصاريف جامعة الملك سلمان، كلية الإنتاج الإعلامي 50 ألف جنيه.

مصاريف جامعة الملك سلمان، كلية السياحة والضيافة 40 ألف جنيه.

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